Un vestido de alta costura, el consejo de sus padres... María Carolina de Borbón-Dos Sicilias se prepara para el Baile de Debutantes

La cuenta atrás ha comenzado, quedan solo unos días para que París acoja una nueva edición del Baile de Debutantes, uno de los eventos más especiales de todo el año. Será el sábado 30 de noviembre cuando el hotel Shangri-La, ubicado el antiguo palacio del príncipe Roland Bonaparte y con vistas a la Torre Eiffel y al Sena, se engalane para servir como escenario de esta cita tan significativa en la que una veintena de jóvenes se presentarán en sociedad. Un grupo del que este año forman parte nombres como Cristina y Victoria Iglesias -hijas de Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger-, Stella Belmondo, Kayla Rockefeller o María Carolina de Borbón Dos-Sicilias, quien ha confesado estar muy emocionada con esta celebración.

VER GALERÍA

La hija mayor de los duques de Castro (Carlos de Borbón y de las Dos Sicilias y la princesa Camilla) ha cumplido 16 años y lleva varios muy pendiente de lo que sucede en el Baile de Debutantes, consciente de que ella alguna vez también viviría esta experiencia. Ahora que el gran día está a punto de llegar, se ha confesado algo nerviosa puesto que lo considera este baile una transición hacia la vida adulta. "Este baile tiene un significado particular para mí y para mi familia. Siempre soñé con participar, y es por eso que daré lo mejor de mí misma. Cada año este baile me ha impresionado, veía las debutantes muy guapas con sus suntuosos vestidos que les hacía parecer tan glamurosas", nos cuenta junto a otros detalles que se pueden leer en un excepcional reportaje que publica esta semana en ¡HOLA!

VER GALERÍA

María Carolina estudia seis idiomas ( francés, inglés, italiano, español, portugués y ruso) y ha hecho sus pinitos en el cine en el biopic de Grace Kelly, pero lo que le apasiona realmente es la moda. Es precisamente hacia este terreno a lo que quiere enfocar su futuro cuando llegue el momento de ir a la universidad. No es de extrañar, por tanto, que se haya implicado tanto en el vestido que lucirá en Le Bal, un diseño del que ha revelado algunas pistas a pesar de que quiere que sea sorpresa. "He dudado mucho para la elección de mi vestido, buscaba uno que sea a la vez grácil y distinguido. Después de varias pruebas elegí finalmente Ralph & Russo. Lo que me gusta de esta firma es la elección y delicadeza de los tejidos, pero sobre todo las colecciones vanguardistas que propone", ha comentado a nuestra revista.

Así es el espectacular hotel donde se celebra el Baile de Debutantes

VER GALERÍA

En estos días previos, la emoción no solo invade a María Carolina sino también a sus padres, los duques de Castro, y a su hermana pequeña, María Clara. Los tres serán testigos en primera persona del Baile de Debutantes y están dando a la protagonista importantes consejos para que disfrute la experiencia y deje de lado los nervios y la timidez. "Mis padres me dicen que sea lo más natural posible y que dé lo mejor de mí misma. Siempre siendo la más espontanea posible se obtienen los mejores resultados, sin olvidar que el baile está organizado, sobre todo, para divertirse y conocer otras debutantes", ha compartido.

VER GALERÍA

Los inicios de esta tradición datan de 1780 y, aunque los orígenes están en Reino Unido, Ophélie Renouard hizo una nueva versión en 1992 para Francia. Pero el baile no está intacto desde entonces, sino que poco a poco se han ido introduciendo cambios y modernizándose. " Sé que inicialmente esta cita permitía a las chicas encontrar marido, pero ha cambiado mucho desde entonces", ha dicho María Carolina, quien se ha puesto ya en contacto con algunas de las jóvenes con las que compartirá velada este sábado. "La mayoría de nosotras hemos contactado por mensaje en las redes sociales. Es genial porque nos permite conocernos un poco más antes del gran día, para poder disfrutar más una vez que estaremos todas juntas. Además, me parece que da un toque de modernidad a este evento que existe desde hace tanto tiempo", ha explicado.

Haz click para ver el tráiler de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!

Loading the player...

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.