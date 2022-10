Capitana de barco, enfermera... las imágenes de la 'soldado' Ingrid de Noruega en acción

Diez meses después de llegar a la mayoría de edad, Ingrid Alexandra de Noruega continúa con las celebraciones de cumpleaños. La última ha tenido lugar este mismo martes, cuando ha estado con la Brigada Norte del Ejército en el campamento de Setermoen, en Indre Troms. Durante la vista, que es un regalo que las Fuerzas Armadas ha hecho a la futura Reina del país con motivo de sus 18 años, ha sorprendido como una Princesa 'multitarea' que se atreve con todo y está muy interesada por conocer el funcionamiento del mundo castrense. Desde conducir en plena montaña a practicar primeros auxilios, la nieta de los reyes Harald y Sonia ha demostrado que no hay nada que se le resista.

"Podemos confirmar que hoy está pasando por una especie de día de ensueño", ha dicho un portavoz de Palacio al Foro de Defensa. La princesa Ingrid ha podido ser una más en el Batallón Blindado, el Batallón de Artillería, el Batallón de Inteligencia y el Batallón Médico. Con estos últimos, además, ha hecho un ejercicio que consistía en atender a un soldado herido durante una explosión. Muy concentrada, se ha convertido en sanitaria por unos instantes y ha colocado vendas en la cabeza de un compañero y varios goteros alrededor.

La segunda en la línea sucesoria al trono escandinavo ha aprendido cómo funcionan los vehículos de evacuación y se ha puesto a los mandos de un vehículo blindado en plena montaña. Vestida con el uniforme verde militar y ataviada con casco, gafas y guantes, ha conducido por la nieve. También ha tenido la oportunidad de sentirse una más del cuerpo almorzando con los soldados y conociendo sus experiencias. "Creo que será un buen día para ella, escuchará mucho sobre lo que es estar en servicio por primera vez, comerá alrededor del fuego y conocerá a varios de los comandantes", decía el portavoz del ejército noruego, Brage Wiik-Hansen.

Hace justo una semana, la primogénita de Haakon y Mette-Marit de Noruega también se atrevía a dirigir un medio de transporte, en esa ocasión como capitana de un barco. Estuvo visitando a la Marina, con los que hizo un ejercicio de navegación a bordo de una corbeta y un barco de combate. El mar es una de las grandes pasiones de su abuelo, quien consiguió el rango de Almirante de la Marina cuando aún no ocupaba el trono. Además, a sus 85 años sigue participando en regatas tal y como vimos este mismo verano en el Campeonato del Mundo de 8 metros que se celebró en el lago Lemán, en Ginebra.

En noviembre de 2021, la Princesa se desplazó hasta la localidad de Rena, una pequeña ciudad al este de Noruega, para tener un encuentro con la Tropa de cazadores, comprobando in situ cómo trabaja este cuerpo militar. Se trataba también de un regalo, el que este comando especial del ejército le hizo con motivo de su Confirmación y que no pudo llevar a cabo antes por las restricciones derivadas de la crisis sanitaria. Aquel día no tuvo miedo a la hora de lanzarse al vacío desde lo alto de una torre de salto para simular un salto en paracaídas.

Su futuro aún por decidir

Actualmente, la ahijada del rey Felipe VI y Victoria de Suecia (entre otros) estudia en la escuela secundaria superior Elvebakken en Oslo. Será la próxima primavera cuando finalice sus estudios y entonces se conocerá si recibirá formación castrense, igual que han hecho otras princesas de su generación como Elisabeth de Bélgica. Cuando en el futuro ascienda al trono, Ingrid de Noruega se convertirá en comandante suprema de las Fuerzas Armadas de su país, pero será ella misma quien decidirá si recibe una educación militar o prefiere enfocar su futuro hacia otras direcciones.