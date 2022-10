Haakon de Noruega se pronuncia acerca de la posibilidad de que su hermana Marta Luisa pierda el título de Princesa

Los cambios que Margarita de Dinamarca ha introducido en la Familia Real han hecho que las miradas se posen en el resto de Casas Reales europeas al considerar que pueden seguir los mismos pasos y apostar por una monarquía más reducida. Especial atención se está poniendo en Noruega, donde se especula con que incluso ya se han producido las primeras reuniones en la Corte para tomar la misma decisión. De este modo, el rey Harald podría quitar el título de princesa a su primogénita, Marta Luisa, que recientemente se ha comprometido con el chamán Durek Verret después de tres años de relación marcada por la polémica. La noticia ha generado un gran revuelo y el príncipe Haakon ha sido la primera persona que se ha pronunciado al respecto.

"Este es un tema que me resulta difícil. Por un lado, mi hermana se comprometió y conocí a Durek Verrett y creo que es agradable estar con él. Me gustaría que se sintiera bienvenido en nuestra familia. Al mismo tiempo, me siento muy responsable de la institución", ha explicado el príncipe heredero a TV2 al presidir una conferencia con jóvenes líderes empresariales celebrada en Trondheim, que destaca por ser la tercera ciudad más poblada de Noruega por detrás de Oslo, la capital, y Bergen.

El futuro Rey del país nórdico, de 49 años, considera que es normal que este tema genere un debate público porque "es parte de la democracia de la que somos parte". Además, ha avanzado que todavía pasará algún tiempo antes de que la Casa Real tome una decisión sobre Marta Luisa de Noruega y el papel que va a tener en el futuro en la Corona. "Estamos tratando de encontrar un buen camino a seguir, teniendo en cuenta al mismo tiempo los sentimientos y los diferentes aspectos", ha concluído.

El origen del debate

En Noruega se ha abierto un debate a raíz de los cambios de su vecina Dinamarca y de conocer los resultados de una encuesta de opinión hecha en el país con la siguiente pregunta: ¿Qué opinas de que la princesa Marta Luisa tenga deberes oficiales en la Casa Real?. Los datos del sondeo indican que el 51% de los participantes creen que debe dejar de representar a la Familia Real y renunciar al título. Esta cifra va en sintonía con una segunda encuesta hecha por el medio Se og Hør, en la que el 53,9% de los votantes opinó que debería renunciar al título.

Simultáneamente, han generado mucha controversia las declaraciones que ha hecho Durek Verret sobre la salud, asegurando por ejemplo que unas medallas que vende tiene propiedades curativas y le han ayudado a superar el coronavirus. Posteriormente, y ante el revuelo generado, ha rectificado en VG asegurando que "nunca he dicho que pueda curar la corona, he dicho que me ayudó". El propio rey Harald se ha pronunciado asegurando que el sistema médico noruego era uno de los más eficientes del mundo y que el mismo Durek se había beneficiado de él.

La decisión de la Princesa

En agosto de 2019, la hija mayor de Harald y Sonia de Noruega decidió dejar de usar su título con fines comerciales tras los reproches recibidos durante la gira de conferencias que hizo con su pareja y que titularon La princesa y el chamán, generando con este nombre una enorme polémica. "Usaré el título de Princesa cuando represente a la Casa Real noruega y cumpla con mis tareas oficiales, en casa, en el extranjero y en contextos más privados. Pero desde hoy no usaré mi título de Princesa con fines comerciales", aseguraba en un comunicado.