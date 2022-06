A distancia y cuestionada: así ha sido la relación entre la princesa 'alternativa' y el chamán de las 'celebrities'

Un matrimonio atípico para una princesa atípica. Marta Luisa de Noruega, la única hija de los reyes Harald y Sonia, siempre fue una rara avis dentro de realeza. Nacida en 1971, su juventud se desarrolló en esa época en la que la que casas reales todavía organizaban grandes fiestas en la que se juntaban príncipes y princesas europeas que ya no tendrían que casarse entre sí, es decir, la suya es la generación libre que se casó por amor, como hizo su propio hermano y futuro rey de Noruega, el príncipe Haakon con Mette-Marit. La vida de Marta Luisa, que estudió Fisioterapia, pero nunca la ejerció, giró en torno al mundo del caballo y a las competiciones ecuestres hasta que empezó a girar en torno a los ángeles, la espiritualidad y la autoayuda. Protagonista de su propio "docureality", madre de tres hijas con Ari Behn, un escritor torturado que se quitó la vida el día de Navidad de 2019, momento en el que ya estaba divorciado de la princesa, Marta Luisa rehízo su vida con el chamán Durek Verrett y ahora está lista para dar un paso más y casarse con él. Su historia de amor es como ella, atípica, y el matrimonio parece que irá en esa línea.

En las últimas horas la princesa Marta Luisa, de 50 años, y el chamán televisivo Durek Verrett han anunciado que están comprometidos a través de un mensaje en redes sociales en el que ella lleva un espectacular anillo con una piedra verde. “Juntos, como una pareja espiritual y conmovedora, usaremos nuestro poder para ayudar a las personas a crear un mundo basado en el amor y la aceptación. Cambiaremos el mundo a través de nuestro amor”, escribe el chamán tras la frase “Ella dijo sí”, con lo que indica que fue él quien le pidió matrimonio. De sus palabras –repletas de halagos a la princesa, a la que describe como una diosa angelical, sabía y de corazón puro- se puede entender, además de los enamorados que están, que llegar hasta aquí no ha sido fácil, y es que ellos mismos han descrito su amor como una carrera de obstáculos que comenzó durante la primavera de 2019 cuando una amiga en común se empeñó en que estaban hechos el uno para el otro.

Su amor trascendió en mayo de ese mismo año y revolucionó a la opinión pública noruega. No a todo el mundo le convenció la relación de la hija del soverano y, según ellos, comenzaron a surgir voces detractoras e incluso recibieron amenazas racistas, pero la princesa no estaba dispuesta ni a renunciar ni a guardar silencio y denunció públicamente lo sucedido. "Ser la novia de Durek me ha dado un curso intensivo de cómo actúa la supremacía blanca y la forma en la que he pensado y actuado consciente e inconscientemente hacia las personas negras. Cómo siempre he dado por sentados mis derechos: nunca analicé correctamente que es en realidad el racismo, porque me ha resultado muy cómodo estar dentro del sistema. No estoy orgullosa de ello, pero me doy cuenta de que necesito comprender este sistema profundamente arraigado para poder desmantelarlo. Yo, como persona blanca, necesito crecer, educarme y mejorar, y pasar de esta en contra del racismo a ser directamente antirracista", escribió entonces Marta Luisa. Otro frente con el que se encontró la pareja fue el exnovio del chamán, que empezó a contar los entresijos de la relación, fue entonces cuando la princesa y el gurú de la espiritualidad contrataron a un potente equipo legal que frenara la difamación y los rumores.

Y así su amor continúo, mientras él (que asegura que es un chamán de sexta generación con ráices haitianas e hindúes pero nacido en Sacramento, California) seguía en Los Ángeles desarrollando su carrera, cosechando un círculo de celebrities que buscaban su consejo espiritual, abriendo su propia escuela de chamanismo, escribiendo libros y dando charlas de diversas temáticas, desde cómo superar relaciones disfuncionales hasta cómo construir una relación sana con el dinero o aprender a dispersar la energías negativas. En este caso está claro cuál fue el nexo que le unió a la princesa Marta Luisa, que décadas antes de que él apareciera en su vida ya se había convertido en una empresaria de las terapias alternativas. Actividad que compagina con una mínima presencia institucional, ya que, aunque carece de agenda oficial propio sí está en algunas citas, como cuando acudió al Palacio Real de Oslo para dar la bienvenida a los reyes Guillermo y Máxima de Holanda en viaje de Estado.

Aunque siempre ha sobrevolado la idea de que Marta Luisa se instale en Los Ángeles para estar cerca de su chico, de momento sigue en Noruega y muy centrada en sus hijas, con las que al parecer Durek tiene una relación excepcional y divertida, la menos eso muestran todos en redes sociales, donde tanto él como las nietas de los Reyes de Noruega son muy activas. No hay que olvidar que las niñas sufrieron un durísimo golpe con el fallecimiento de su padre y las circunstancias en las que se produjo. Con estos ingredientes lo suyo siempre ha sido un amor a distancia, incluso polémico cuando se saltaron las restricciones para verse durante la pandemia y con prolongados periodos de tiempo separados; esto parece que no va a cambiar, ya que la prensa del país asegura que a pesar de la boda (por lo que la Casa Real ya ha publicado sus felicitaciones) seguirán viviendo continentes distintos. Sobre la fecha y el lugar de la boda tampoco ha trascendido nada, es más, puede ser un compromiso que tarde tiempo en materializarse como ha ocurrido con la propia pedida de mano, puesto que fue en el otoño de 2020 cuando por primera vez hicieron pública la idea de una boda.