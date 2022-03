'Ambos hemos recibido amenazas de muerte': el alegato de Marta Luisa de Noruega en defensa de su novio

Marta Luisa de Noruega es princesa y activista. Rara es la causa injusta que no denuncia y siempre que tiene oportunidad reivindica todo aquello en lo que cree. No tiene pelos en la lengua a la hora de posicionarse a favor de aquellos movimientos que defienden los derechos humanos. Por ello, hace unos días, la hermana del heredero Haakon no dudó en pronunciarse sobre el asesinato de George Floyd. Poco después, sufría un hackeo en una de sus cuentas en las redes sociales. "El perfil en Internet que ha sido usurpado es uno de cariz más personal que tenía para plasmar sus opiniones, a diferencia de otro más institucional que actualizaba de manera más esporádica", explicaba entonces su secretaria, Carina Scheele Carlsen.

VER GALERÍA

Pese a esta piedra que se ha topado en su camino, Marta Luisa de Noruega ha seguido mostrándose implacable en cuanto a las injusticias y hace apenas unas horas, ya con su cuenta totalmente restablecida, volvía a hacer un alegato a favor de la igualdad y en contra de las situaciones racistas que, en alguna que otra ocasión, ella misma ha tenido que presenciar, hasta el punto de que, tal y como reconocía, había sufrido amenazas desde que se supo que mantenía una relación con el chamán Durek Verret.

Marta Luisa de noruega y Durek Verret hablan de las dificultades que vivieron al inicio de su relación

"Ser la novia de @shamandurek me ha dado un curso intensivo de cómo la supremacía blanca está en juego y la forma en la que he pensado y actuado consciente e inconscientemente hacia las personas negras. Cómo siempre he dado por sentados mis derechos: nunca analicé correctamente que es en realidad el racismo, porque me ha resultado muy cómodo contar con el sistema. No estoy orgullosa de ello, pero me doy cuenta de que necesito llegar a comprender este sistema profundamente arraigado para poder ser parte de su desmantelamiento. Yo, como persona blanca, necesito crecer, educarme y mejorar, y pasar de esta en contra del racismo a ser directamente antirracista", comenzaba diciendo en un largo mensaje que acompañaba de una foto en blanco y negro junto al que es su pareja desde hace más de un año.

VER GALERÍA

"El racismo no es solo lo obvio (que pensé que era) de la discriminación directa, el maltrato y el asesinato de personas negras. Esto es fácil de defender. Está en los detalles (que aún no sabía que existían). Está en la forma en la que la gente rehuye a Durek. Cómo los amigos creen que miente sobre todo. Que es malo por ser amable. Las palabras murmuradas por debajo, dejándole claro que no tiene un lugar en la mesa. Gente diciéndole en voz alta '¿cómo te atreves a pensar que te tocaría?' cuando extiende su mano para saludar (antes del COVID-19). Las personas piensan que no son racistas, pero no conocen a nadie con un color de piel diferente al suyo, aparte de las personas que trabajan para ellos", prosigue la princesa en su discurso.

"Cómo se supone que Durek no es una buena persona que realmente me quiere, sino que me ha manipulado para que lo ame y sigue manipulándome en nuestra relación. Cómo me explota financieramente. La prensa lo presenta como un mentiroso, violento y una amenaza para mi familia y para mí y comparte la historia de su ex sin verificar los hechos, porque esto respalda el sistema de creencias que ya existe sobre él. ESO ES RACISMO. Ambos hemos recibido amenazas de muerte por estar juntos y cada semana nos han dicho que avergonzamos a nuestra gente y nuestras familias por habernos elegido. La realidad de todo esto es que me encanta cómo el me da mi espacio, escucha mi sabiduría y está ahí para mí y para mis hijas. Me encanta cómo comparte su sabiduría con el mundo, cómo inspira y crea cambios", deja claro la hija del rey Harald, que siempre se ha mostrado muy orgullosa de su novio.

Haz click para ver el documental de Marta Luisa de Noruega, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!