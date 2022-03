Durek Verret asegura que Marta Luisa de Noruega y él tienen 'poderes' y que se conocen de otra vida

Durek Verret no deja nunca indiferente a nadie. Ya sea con sus declaraciones, con sus libros, con las entrevistas que concede o con sus meras apariciones públicas. Lo cierto es que el novio de Marta Luisa de Noruega, con la que mantiene una relación desde el pasado mes de mayo, a menudo se ve sumido en la polémica. Esta vez como consecuencia de unas palabras que ha dirigido a la revista People, en las que confiesa que su pareja también tiene poderes, al igual que él, y que además tiene la convicción de que ambos se conocieron en una vida anterior.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verret dan un paso definitivo en su relación

VER GALERÍA

"Cuando estamos juntos y miro a Marta, en ocasiones veo una cara diferente. ella también lo ve en mí. Estamos en la misma onda en cuanto al amor por el planeta. Y eso lo vale todo", comenzaba diciendo antes de desvelar que, en su primera cita con la princesa, ya tenía claro que su destino era estar juntos. "Aquel día entró por la puerta y la reconocí de inmediato. 'Te recuerdo, sé quién eres'. Eso fue lo primero que le dije. Pensé que nos conocíamos de hace mucho tiempo", recuerda Durek Verret de aquel día. Curiosamente, también la hermana de Haakon de Noruega tuvo esa misma sensación, tal y como reconoció a la citada publicación.

Marta Luisa de Noruega recurre a un viejo ritual para conocer cómo será su futuro

El chamán asegura que se acuerda de su vida anterior, en la que la princesa estaba muy presente. "Tengo recuerdos de nosotros estando en Egipto. Ella era mi reina y yo era su faraón", manifestaba con rotundidad. Durante la entrevista, Durek también habló no solo de sus poderes, sino también de los que le atribuye a su novia. "Son intensos. Cuando los usa conmigo, a veces empiezo a llorar. Yo veo cosas. Ella ve el punto ciego de lo que yo veo. Entonces, cuando veo algo en alguien, ella irrumpe y completa la imagen desde el otro lado. Se completa el círculo y todos dicen 'Oh Dios mío".

Los mejores consejos sobre bienestar del chamán Durek, novio de Marta Luisa

VER GALERÍA

Pese a la cantidad de críticas que ha recibido la pareja desde que se hizo pública su relación hace ya cerca de medio año, ni Durek ni Marta Luisa han dejado que eso les afecte. "No estoy aquí para decirles -a los que critican- que eso está mal. Cuando la gente dice cosas como que esto no es real, para mí únicamente están limitando su conciencia y su capacidad de ser consciente de lo que es posible. Solo están viendo un ángulo", afirmó en su momento el chamán. También la princesa quiso salir entonces en defensa de su historia de amor e instó a sus detractores a 'sujetar sus caballos'. "Mis elecciones no dependen de ti, no me juzgues. No elijo a un hombre para satisfaceros a ninguno ni para cumplir con las normas. No os hagáis ilusiones. Elijo el amor", llegó a afirmar entonces.