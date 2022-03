La novia de Ari Behn: 'Me cuidaste hasta el final' Ebba Rysst Heilmann, de 34 años, y el malogrado escritor comenzaron a salir en 2017

Está a punto de cumplirse una semana de la trágica muerte de Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa de Noruega, quien se quitó la vida el pasado día de Navidad, a los 47 años, y los homenajes no dejan de sucederse. Tras las condolencias de la Familia Real, el encendido de velas en las inmediaciones del Palacio Real de Oslo por parte de ciudadanos anónimos, el emotivo mensaje de su madre, ha sido ahora Ebba Rysst Heilmann, la novia del escritor, la que ha roto su silencio para dedicarle unas bonitas palabras al que fue su pareja desde hace dos años.

La abogada, de 34 años, trece menos que Ari, le ha dedicado un emotivo mensaje, lleno de amor y sentimiento, que ha acompañado de una fotografía en blanco y negro en la que aparece un primer plano de los dos. “Eres el ser humano más loco, bello, fuerte y complejo. Siempre estaré contigo, mi amado Ari. Y sé que estarás conmigo durante el resto de mi vida; me cuidarás y me animarás hasta que nos volvamos a ver. Sé que me cuidaste hasta el final. Estoy eternamente agradecida de estar tan cerca de ti”, comienza el texto de Ebba.

“Siempre estaré agradecida que me dejaras cuidarte y sentir que tu corazón late cada noche de todos nuestros días. Ahora tu corazón está en reposo, pero golpeará mi cuerpo con fuerza para siempre. Afortunadamente, sabías todo esto y cuánto te amaba porque te lo decía todos los días. Haré todo lo que prometí hacer gracias a que me hiciste pensar que podría”, continúa la carta de la letrada que finaliza agradeciendo las muestras de cariño recibidas: “Gracias a todos los que se preocupan por mí. Estoy eternamente agradecida por todo el apoyo”, finaliza desde la cuenta en las redes sociales que ha creado en homenaje al que fue su pareja.

El recuerdo de Ebba llega solo unos días después de que Marianne Behn, la madre de Ari, le rindiera un sentido homenaje cargado de emoción: “Querido Miki (en referencia a su segundo nombre). No fue la oscuridad la que te llevó. Fue la luz la que vino a conocerte. Querido amado Miki. La oscuridad nunca te llevó. Fue la brillante luz que se mezcla contigo”, escribió junto a una bonita foto en la que posaba con su hijo.

Ari Behn y Ebba Rysst Heilmann comenzaron a salir en 2017 y no fue hasta febrero de 2018 cuando se dejaron ver juntos en público, en un acto de una editorial. Antes, el escritor había estado casado con Marta Luisa de Noruega, cuarta en la línea de sucesión al trono, desde 2002 hasta 2016, año en el que se divorciaron. Fruto de su matrimonio nacieron sus tres hijas.

Mientras toda Noruega llora la muerte del artista, Oslo se prepara para rendir el último adiós al que un día fue miembro de la Familia Real. Será este viernes, 3 de enero a las 13:00 horas cuando se celebre el funeral de Ari Behn en la Catedral de la capital. Un servicio religioso, que estará oficiado por el obispo de la ciudad y al que, además de ciudadanos anónimos, se espera que asista un representante del Gobierno, aunque la ceremonia no tendrá carácter de Estado.

