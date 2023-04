Jacques, Gabriella de Mónaco y sus primos pequeños, una minipandilla que marca estilo en el tenis

Jacques y Gabriella de Mónaco, los mellizos de los príncipes Alberto y Charlene, han vuelto a demostrar que dominan la escena pública y que son dignos sucesores del estilo de su madre. Los pequeños, que ya tienen ocho años, han impactado en su última aparición en el tenis de Montecarlo donde ejercieron de anfitriones de sus primos, Reigen y Aiva Grace, hijos de Sean Wittstock, hermano de la Princesa.

Los cuatro acompañaron al soberano y a su esposa en el Master 1000 de Montecarlo, históricamente una de los competiciones más prestigiosas y una antesala de Roland Garros. El deportista español Rafa Nadal la ha ganado en once ocasiones, ocho de ellas de manera consecutiva. En esta ocasión, la victoria fue para el ruso Andrey Rublev que se impuso en tres set al danés Holger Rune en una emocionante final, que hizo vibrar al monarca.

Los mellizos desembarcaron en la cancha derrochando chic, aplomo y seguridad. No en vano son dos de los miniroyals que, pese a su corta edad, aparecen en más actos públicos. Los pequeños príncipes hicieron de perfectos anfitriones de sus primos y demostraron que el estilo es cosa de familia. Gabriella lució un vestido azul marino sin mangas con cuello blanco en forma de pétalos de flor. Iba de la mano de su prima, de lo más trendy con zapatillas, bolso y un recogido muy original. Por su parte, Jacques y Reigen parecían dos hombrecitos con sus looks casi idénticos: pantalones claros y chaqueta azul marina con camisa y mocasines. Para protegerse de la luz, los cuatro llevaron gafas de sol, un complemento del que Charlene de Mónaco no se separa en sus apariciones públicas.

Los cuatro se sentaron junto al soberano y su esposa en la grada. La princesa Charlene lució un impoluto traje de pantalón blanco y detrás se pudo ver a su hermano que no quitaba la vista a sus hijos.

En los palcos también se vieron a otros miembros de la familia Grimaldi como Alejandra de Hannover, hija de la princesa Carolina con su novio, Ben-Sylvester Strautmann, con el que comenzó a salir hace ya más de seis años, y a la que acompaña siempre que puede en las grandes ocasiones como en el reciente Baile de la Rosa.

En el palco estaba otro de los miembros más desconocidos de los Grimaldi, pero cuya callada presencia se ha hecho imprescindible en las citas de Mónaco. Se trata de Mélanie-Antoinette Costello de Massy, nieta de la princesa Antoinette de Mónaco y cuya madre, Elizabeth-Ann de Massy era prima hermana del príncipe Alberto.