La visita tipo 'royal' de Meghan Markle a un hospital infantil donde ha desplegado sus dotes de actriz

Meghan Markle ha reaparecido en público en un acto de marcado carácter royal donde se pudieron apreciar sus dotes para la interpretación durante una visita a un hospital infantil de Los Ángeles (California) en el que participó en un cuentacuentos. La Duquesa acudió a este acto el 21 de marzo, un día antes de que su cuñada, Kate Middleton, anunciara al mundo que tiene cáncer, pero las imágenes del evento no han visto la luz hasta ahora. Lo cierto es que mientras para la monarquía británica, este 2024 está siendo de lo más difícil tras las enfermedades del rey Carlos y la princesa de Gales que han hecho que su presencia sea casi inexistente, al otro lado del Atlántico, los Sussex están viviendo un resurgir y tienen más proyectos y negocios que nunca.

Vestida con una falda larga estampada de gasa, blusa blanca y con la pertinente mascarilla, Meghan visitó el Children’s Hospital Los Ángeles para apoyar la campaña de recaudación de fondos Make March Matter. La mujer del príncipe Harry se dejó fotografiar con los pequeños, derrochó simpatía e hizo las delicias de todos mientras leía, con gran entusiasmo, los libros. Como madre de dos niños pequeños, la Duquesa seguramente que está más que acostumbrada a leer cuentos y debido a su pasado como actriz, la entonación de los textos y los gestos fueron perfectos y logró mantener la atención del público. “Los niños reían y cantaban mientras la Duquesa se convertía en un personaje con cada página mientras leía Rosie the Riveter, Pete the Cat y I saw a cat”, ha dicho el centro sanitario.

Esta no es la primera vez que se muestran en público las habilidades narrativas de Meghan Markle a la hora de contar cuentos. Durante el primer cumpleaños de su hijo Archie, en mayo de 2020, los dos aparecieron en un vídeo, grabado por el príncipe Harry, dónde se la veía leyendo el libro ¡Pato! ¡Conejo! También la relación paternal de su marido con su primogénito le sirvió de inspiración para escribir el libro infantil The Bench, que comenzó como un poema para el Día del Padre y que después se convirtió en lanzamiento editorial.

Este acto en el que ha aparecido Meghan recuerda mucho a otros en los que la reina Camilla, gran aficionada a la literatura, y la princesa Kate han hecho para animar a los más jóvenes a leer. También rememora los que hacía la princesa Diana, quien visitaba con cierta regularidad a pacientes. Es posible que la próxima vez que se vea a Meghan sea en suelo británico si es que decide acompañar al príncipe Harry el próximo 8 de mayo al aniversario de los Juegos Invictus en la Catedral de San Pablo de Londres, algo que no sería descabellado, pues recientemente ha buscado a un experto en relaciones públicas en Reino Unido, tal y como informó el Daily Mail. El objetivo de este movimiento sería ayudarla a subir su popularidad y restaurar su buena imagen pública en Reino Unido y quién sabe si sentar las bases para una posible expansión internacional de su nuevo negocio.

Hace unas semanas, la duquesa de Sussex lanzó la web American Riviera Orchard, donde venderá todo tipo de productos para el hogar, gastronómicos, cosméticos, textiles para la casa, menaje, para las mascotas y el autocuidado. Entre ellos destacan las vajillas, servilletas, juegos de café, bajoplatos, decantadores…