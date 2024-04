Analizamos al detalle la puesta en escena de Kate Middleton en el vídeo más difícil de su vida

Una cámara, una imagen fija, un plano medio y una protagonista en el centro del encuadre. Un espacio abierto, limpio y al aire libre. Sin artificios ni adornos. Una secuencia de 2 minutos y 15 segundos. Un mensaje directo, conciso y superlativo de enorme repercusión mundial. En definitiva, una puesta en escena más que efectiva para trasladar la noticia que nunca que le hubiera gustado dar, pero que se ha sabido anunciar de forma sobria e impecable. Kate Middleton desvelaba este viernes 22 de marzo que padece cáncer, y lo hacía a través de un mensaje personal especialmente emotivo que nos deja un sinfín de detalles para analizar.

Todo está cuidado al máximo. No hay elementos externos que interfieran en lo que se quiere trasladar con valentía, sinceridad y franqueza. Y el resultado es, si duda, el deseado. Para empezar, el hecho de que fuera la BBC quien se encargara de la grabación ya es significativo. Es la prestigiosa televisión pública británica, la de todos sus ciudadanos y la que en este caso dota de absoluta oficialidad, rigor y credibilidad a unas palabras tan importantes. Tanto la princesa de Gales como su marido, Guillermo de Inglaterra, conocen bien a los dirigentes de la cadena.

Hace poco más de un mes, el pasado 18 de febrero, vimos por ejemplo cómo el número uno en la línea de sucesión charlaba distendidamente con una de sus directivas, la jefa de contenidos Charlotte Moore, durante la gala de entrega de los Premios BAFTA. Ahora, resultaba por tanto vital esa relación cercana que tiene la pareja con los máximos responsables de la British Broadcasting Corporation, quienes no iban a traicionar la confianza depositada en ellos ni defraudar con algo que no fuera del pleno agrado de la nuera del rey Carlos.

Sobre el enclave elegido para hacer esta pequeña pero trascendente producción, en el comunicado oficial se habla únicamente de que se hizo Windsor el miércoles de esta semana, sin especificar nada más. Se trata de la pequeña ciudad del condado de Berkshire donde reside el matrimonio con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, a unos 33 kilómetros de Londres en dirección oeste. Aunque no se ha concretado el lugar exacto, lo más lógico es que sea dentro de los terrenos de la lujosa y coqueta residencia donde habita la familia.

Todo apunta a que se grabó en los amplios jardines verdes de Adelaide Cottage, convertido en el domicilio del futuro monarca y los suyos desde el verano de 2022. Una propiedad del siglo XIX ubicada en el corazón del parque real privado Windsor Home Park, que cuenta con un total de 265 hectáreas y cuya edificación fue construida en 1831 como refugio para la esposa de Guillermo IV, la reina Adelaida de Sajonia-Meiningen. Hasta aquí se mudaron los príncipes de Gales desde el Palacio de Kensington, buscando lo que precisamente es un ingrediente fundamental en el vídeo de Kate: la naturaleza.

La esperadísima reaparición pública de la Princesa transmite sobre todo calma, tranquilidad y serenidad, algo que se consigue no solo por el tono firme y sosegado que utiliza sino por el entorno bucólico que la envuelve. Nada mejor que este escenario campestre y primaveral para reflejar esa paz tan necesaria en una etapa sumamente delicada, donde ya conocemos también que la mujer del heredero al trono ha comenzado con la fase de recuperación de su enfermedad (un "tratamiento de quimioterapia preventiva", según explicaba ella misma).

Es una atmósfera de pureza con una gran simbología de vida, con el verde en distintas tonalidades como color predominante para expresar asimismo una fuerte dosis de fe y esperanza. La vemos rodeada de vegetación por los cuatro costados, desde el alisado césped, los frondosos arbustos y los árboles a las bellas flores amarillas, esos narcisos que tiene a su espalda y exaltan la belleza del paisaje.

La luminosidad también es clave, puesto que absorbe cualquier pensamiento negativo y nos ofrece visualmente lo opuesto a la oscuridad que se suele asociar a un trance de estas características. De esta forma, los rayos del sol natural dan fuerza y energías a Kate Middleton para afrontar con determinación una pronta mejoría en su estado de salud. Mirando directamente a la cámara durante su intervención, se sienta en un robusto banco de madera marrón que resulta muy apropiado para el conjunto de la escenografía.

Apoyada en su respaldo y con las piernas cruzadas, viste un suéter blanco de cuello redondo y mangas largas con estampado de rayas, llevando unos pantalones jeans azules y un maquillaje sutil. Culmina su sencillo estilismo -muy acorde al mensaje que expresa- con un anillo de incalculable valor sentimental como es el que una vez perteneció a su 'exsuegra': la recordada Lady Di. Se trata de una creación del joyero Garrand que eligió el actual jefe del Estado para su entonces prometida, que cuenta con deslumbrante zafiro de 18 kilates rodeado por 14 pequeños diamantes. Pieza que, mucho tiempo después, pasaría por herencia a manos del príncipe Guillermo y este se lo daría a Kate cuando le propuso pasar por el altar.

En cuanto a su lenguaje no verbal, la Princesa gesticula poco y se acaricia o entrelaza sus manos de vez en cuando, tal vez algo nerviosa, si bien lleva su 'speech' milimétricamente aprendido para que no haya hueco alguno a la improvisación. Su rostro es eminentemente serio, como no podía ser de otra, pero se atisba una leve sonrisa en su rostro al principio y al final del mensaje cuando interpela a la gente.

Primero, Kate Middleton relaja ligeramente sus facciones para agradecer el apoyo y el cariño recibido a lo largo de estos dos últimos meses, desde que se sometió a una cirugía abdominal programada y donde -tal y como desvelaba el viernes- los médicos le detectaron el cáncer. Después, lo hace igualmente para transmitir sus ánimos y optimismo a todas las personas que sufren una situación parecida a la suya, una ilusión y convencimiento que hace suyos para enfrentarse con garantías a lo que viene por delante.

