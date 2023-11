¿Irán los duques de Sussex al cumpleaños del rey Carlos III que se celebra este próximo martes?

El próximo martes 14 de noviembre, el rey Carlos III cumple 75 años. Una cifra redonda que llega cuando su reinado está más que consolidado y, que con toda seguridad, el soberano celebrará con una agenda de festejos en los que contará con la compañía de sus familiares más cercanos. La gran pregunta para muchos es, ¿estarán presentes el príncipe Harry y Meghan Markle en tan señalada ocasión?

Hace tan solo unos días, varios portales de comunicación británicos como The Sunday Times apuntaban que los duques de Sussex habrían declinado la invitación del monarca. Una decisión que achacaban a la inexistente relación de Harry de Inglaterra con su padre tras la emisión de su serie documental Enrique y Meghan en Netflix y la publicación de su explosivo libro de memorias En la sombra, en el que la reina Camilla queda retratada como una madrastra malvada.

Sin embargo, un portavoz del matrimonio ha salido a desmentir esta información. Según esta persona no es que los duques de Sussex no quieran ir a Londres para estar junto al soberano en su aniversario, sino que directamente no han sido invitados. “En respuesta a los titulares de los medios de comunicación de Reino Unido tan solo decir que no ha habido ningún contacto con respecto a una invitación para el cumpleaños del Rey”.

La fría relación de los duques de Sussex con los Windsor

Este gesto tan solo es una muestra más de la fría relación del príncipe Harry y su esposa con el resto de la Familia Real. La última vez que el rey Carlos III y su hijo pequeño estuvieron juntos fue durante la coronación el pasado 6 de mayo. Un encuentro de lo más breve, puesto que nada más terminar el solemne acto en la Abadía de Westminster, el hermano del príncipe Guillermo hizo las maletas y puso rumbo a Estados Unidos para reunirse con su esposa y sus dos hijos, Archie (que aquel día también soplaba las velas de la tarta por su cuarto cumpleaños) y Lilibeth Diana (2).

De la misma manera, a principios del mes de septiembre, el príncipe Harry estuvo en la ciudad del Támesis para presidir las actividades de Well Child, una ONG que tiene como objetivo apoyar a niños enfermos. Tal y como pudo saber el periódico The Sunday Telegraph, el duque de Sussex pidió una habitación en el castillo de Windsor para pasar la noche, pero su petición fue denegada porque no lo solicitó con tiempo suficiente.

Este mismo medio también relató que Carlos III habría dicho a su hijo que fuese a verlo al castillo de Balmoral (Escocia). Un encuentro que no se produjo debido a la falta de disponibilidad del príncipe Harry que tenía que acudir a los Juegos Invictus en Alemanía. Eso sí, el duque de Sussex fue a la tumba de su abuela, la recordada Isabel II, para rendirle su particular homenaje en el primer aniversario de su muerte.

