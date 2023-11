El príncipe Harry muestra su lado más divertido grabándose un vídeo como monologuista

Loading the player...

El príncipe Harry acaba de sorprender y mucho a todos los asistentes al 17º evento benéfico anual llamado 'Stand Up for Heroes' (que tiene como objetivo apoyar a los veteranos, miembros del servicio y sus familias) cuando han visto en una enorme pantalla de su salón de actos al duque de Sussex en un vídeo grabado en su casa de Montecito pronunciando un divertido monólogo. Un evento que fue presentado por la Fundación Bob Woodruff y el Festival de Comedia de Nueva York y en el que el príncipe Harry ha participado con bromas como esta : “Como alguien que nunca ha sido examinado, ni siquiera he tenido que prepararme mucho... llevo bastante tiempo trabajando en este acto en particular, y todos los que conozco me han dicho que lo hago perfecto, y no! estas personas no son del tipo de gente que me dice lo que quiero escuchar, ¡oh no!", ha comenzado el discurso irónico el príncipe Harry. ¿Quieres escuchar el resto de bromas de su divertido monólogo? ¡Dale al play!

