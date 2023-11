El 75º cumpleaños de Carlos III, un nuevo punto de fricción en su relación con el príncipe Harry

Carlos III está a punto de cumplir 75 años unos meses después su primer aniversario en el trono. Una cifra lo suficientemente redonda que llega con su reinado consolidado y que espera celebrar con una agenda de festejos a los que la familia, por supuesto, está invitada. Sin embargo, no parece que la ocasión vaya a servir para ver un esperado reencuentro de los duques de Sussex y los Windsor. Al contrario, todo apunta a que la invitación al príncipe Harry no ha hecho más que poner en evidencia lo lejos que se encuentran padre e hijo, física, pero sobre todo, emocionalmente.

Según ha adelantado The Sunday Times, el hijo menor del Rey ha declinado asistir al cumpleaños de su padre. Fuentes consultadas por el mismo medio explican que hace tiempo que apenas hablan. El retrato que hace el príncipe Harry de la reina Camilla en sus memorias, donde aparece como la villana del cuento, habría puesto la puntilla a una relación ya maltrecha. No es la primera vez que el duque de Sussex evita reunirse con Carlos III este año. Si bien asistió a la coronación en mayo en un viaje express que no dejó espacio a nada más allá del estricto protocolo que regía ese día histórico, su vuelta a Reino Unido en septiembre, justo antes del primer aniversario del fallecimiento de Isabel II, no trajo consigo ningún reencuentro familiar. A pesar de encontrarse ese mismo día en Londres, no acompañó a su padre en Balmoral, donde acudió con su esposa a una misa en recuerdo de la recordada Reina. Su hijo prefirió honrarla solo, en una visita privada a la capilla de San Jorge donde reposan los restos de su abuela.

La situación es muy distinta a la de hace cinco años, cuando Harry y Meghan pospusieron su luna de miel para acudir a la fiesta de gala en Buckingham con la que el entonces príncipe de Gales dio la bienvenida a sus 70 años. Mucho ha llovido desde entonces. La pareja vive en Estados Unidos desde que abandonasen sus obligaciones reales hace ya más de tres años y las declaraciones vertidas desde entonces sobre la familia real, tanto en entrevistas, como en documentales o en un libro, no han hecho más que agrandar una brecha mucho más difícil de sortear que el océano que les separa. Además, los Sussex han tenido que dejar su hogar en Reino Unido, Frogmore Cottage, por orden del Rey, que tenía otros planes para esa residencia de Windsor que Isabel II les regaló con motivo de su compromiso.

Por el momento, ni Buckingham ni ningún portavoz del príncipe Harry se han pronunciado al respecto. Los Duques, que continúan con sus actividades con la Fundación Archewell, han sido vistos este fin de semana disfrutando de un concierto de Katy Perry en Las Vegas junto a amigos como Cameron Díaz o Zoe Saldana. Por su parte, Clarence House está últimando los preparativos para la celebración que comenzará la víspera del cumpleaños en los jardines de Highgrove.

La organización de este evento corre a cargo de The Prince's Foundation, que prepara una tarde de música en directo, té y baile a la que están invitados personas y asociaciones que también cumplan 75 años en 2023. Además, su aniversario se conmemorará también con una nueva moneda, disponible en plata y oro y aprobada personalmente por el Rey, que, a través de un diseño heráldico, representa sus pasiones y sus intereses. Así, en su reverso se pueden apreciar en el gravado hojas de roble, flores e insectos polinizadores en referencia a su amor por la naturaleza, el medio ambiente y la jardinería.

