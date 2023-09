Este es el motivo por el que la residencia de Meghan y Harry en Reino Unido vuelve a ser tema de debate

La residencia del príncipe Harry en Reino Unido sigue siendo motivo de debate y controversia. El Palacio de Buckingham se ha encargado de desmentir los rumores que habían surgido a raíz de una publicación del diario británico The Sunday Times, el cual apuntaba que el rey Carlos III podría estar obligado a dejar que el duque de Sussex ocupase una estancia en el Palacio de Kensington cada vez que visite su país natal.

VER GALERÍA

¿Acallar rumores? ¿el resurgir de Meghan? Todo lo que significan las últimas imágenes de los duques de Sussex

Estas especulaciones están motivadas debido a que el hijo más pequeño de Diana de Gales todavía ostenta el cargo de consejero de Estado, es decir, uno de los miembros de los Windsor que pueden sustituir al monarca en caso de que este se encuentre viajando por el extranjero o indispuesto por problemas de salud. Por ley estos consejeros deben tener una residencia oficial en Gran Bretaña.

VER GALERÍA

El Parlamento británico abordará si los príncipes Harry y Andrés seguirán siendo regentes

Sin embargo, el príncipe Harry se quedó sin hogar en Londres a principios de este 2023, cuando se le envió una petición formal para que abandonase Frogmore Cottage como parte de los recortes que Carlos III está implantando para conseguir que durante su reinado la monarquía sea más austera. Esta casa de campo inglesa data del siglo XVIII, está enclavada en una de las alas de Frogmore House y cuenta con unos espectaculares jardines que fueron el refugio de paz del hermano de Guillermo de Inglaterra desde 2018 hasta que se mudó con su esposa, Meghan Markle, a Estados Unidos en 2020.

VER GALERÍA

El príncipe Harry y Meghan Markle disfrutan del concierto de Beyoncé días antes de poner rumbo a Europa

Así ha sido la último viaje del príncipe Harry a Reino Unido

Precisamente, este mes de septiembre, el príncipe Harry hizo las maletas y cruzó el océano para pasar una breve estancia de 24 horas en la ciudad del Támesis, donde estuvo presidiendo las actividades de Well Child, una ONG que tiene como objetivo apoyar a niños con enfermedades y sus seres queridos.

VER GALERÍA

Todas las claves y los potentes mensajes que ha dejado el paso de los duques de Sussex por Europa

Al parecer, tal y como detalla The Sunday Telegraph, el duque de Sussex pidió una habitación en el castillo de Windsor para pasar la noche, pero su petición fue denegada porque no lo solicitó con tiempo suficiente. Este medio de comunicación también explica que Carlos III invitó a su hijo a visitarlo en el castillo de Balmoral (Escocia), un encuentro que no se produjo debido a la falta de hueco en sus agendas, cabe recordar que el príncipe Harry tenía que acudir a los Juegos Invictus en Alemania. Eso sí, el príncipe Harry pudo ver en privado la tumba de su abuela, la recordada Isabel II, para rendirle su particular homenaje en el primer aniversario de su fallecimiento.

Los movimientos de Meghan Markle que apuntan a un posible regreso a Hollywood