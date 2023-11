El importante logro del príncipe Harry en su demanda contra los tabloides británicos

Llegan nuevas noticias de la batalla judicial que mantiene el príncipe Harry (39) contra los tabloides británicos. La demanda colectiva por violación de la privacidad que interpuso junto a seis personas públicas contra contra el grupo editorial Associated Newspapers Limited (conocido bajo las siglas de ANL y que incluye a medios como Daily Mail, MailOnline y Mail on Sunday) tiene luz verde para seguir adelante y se celebrará un juicio. Ha sido este mismo viernes cuando se ha anunciado el fallo, con el que se rechaza de esta manera el recurso que hicieron los citados medios para evitar ponerse frente al magistrado.

Este viernes, el juez Nicklin ha asegurado que ANL "no había podido asestar un 'golpe contundente' a las reclamaciones de ninguno de estos demandantes". Al conocer la resolución, el bufete de abogados Hamlins, que representa a los siete demandantes (Elizabeth Hurley, Elton John y David Furnish, la baronesa Doreen Lawrence, Jadie Frost y Sir Simon Hughes además de Harry de Inglaterra) han emitido un comunicado conjunto en el que han dicho estar "encantados con la decisión de hoy, que permite que nuestras denuncias sobre actividades delictivas graves y violaciones flagrantes de la privacidad por parte del Mail pasen a juicio”,

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Londres ha redactado una sentencia de 95 páginas en las que se puede leer: "A mi juicio, cada demandante tiene una perspectiva real de demostrar que Associated, o aquellos de los que Associated es responsable, le ocultaron los hechos relevantes sobre los que se podría haber presentado una reclamación válida por recopilación ilegal de información. Si bien es evidente que no se ocultó la publicación de artículos ilegales, estos eran, en el caso de los demandantes, sólo la punta del iceberg. Lo que se ocultó deliberadamente a los demandantes -si sus alegaciones son correctas- fueron los actos ilícitos subyacentes que supuestamente se utilizaron para obtener información para su posterior publicación".

El juez Nicklin también ha explicado que el grupo tiene "posibilidades reales de demostrar no sólo que se habían ocultado los propios actos ilícitos, sino también que, en muchos casos, se habían empleado otros artificios en los artículos publicados para despistar al sujeto". Además, apunta que los demandantes se han quejado de que creían que estaban siendo traicionados por personas de su entorno. Por último, emplaza al juicio para encontrar la "resolución justa" del caso, que comenzó en 2022 y tuvo el pasado mes de marzo una audiencia preliminar.

De cara a ese juicio, el marido de Meghan Markle, Elton John (era íntimo amigo de la princesa Diana) y el resto de demandantes no podrán usar las pruebas que presentaron en las fases previas con información sobre pagos entre los medios e investigadores privados. ¿El motivo? Podría ser considerado como una violación de documentos confidenciales porque esa parte del asunto forma parte de una investigación pública sobre la ética de la prensa británica llamada Leveson. Este procedimiento comenzó en 2011 a raíz del escándalo de escuchas telefónicas de News International, propiedad del magnate Rupert Murdoch.

El grupo editorial, por su parte, sostiene su inocencia. "Como siempre hemos dejado inequívocamente claro, las acusaciones hechas por el príncipe Harry y otros sobre el hackeo telefónico, intervención de los teléfonos fijos, robo y escuchas ilegales son simplemente absurdas y esperamos que esto se establezca en la corte en su debido momento", se puede leer en el texto que han publicado tras conocerse el fallo.

El próximo gran evento de los Windsor

Las novedades de la batalla legal del príncipe Harry con los medios de su país natal llegan cuatro días antes del primer cumpleaños de su padre tras ser coronado como Rey. Este 14 de noviembre, Carlos III cumplirá 75 años y (salvo sorpresas) esta fecha pondrá una vez más de manifiesto la brecha que mantiene la Familia Real británica con los duques de Sussex,una distancia que parece insalvable. El quinto en la línea sucesoria al trono ha declinado, según The Sunday Times, acudir a la celebración que prepara Clarence House. La víspera habrá un encuentro en los jardines de Highgrove y también se está organizando una tarde de música en directo, té y baile a la que están invitados personas y asociaciones que nacieron, al igual que el monarca, en 1948.