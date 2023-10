Eugenia de York habla como nunca sobre la maternidad y crianza de sus hijos August y Ernest

A sus 33 años, Eugenia de York es desde hace un tiempo una orgullosa mamá que vive por y para sus niños, fruto de su matrimonio con el promotor inmobiliario Jack Brooksbank. La segunda hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, que siempre suele mantener un perfil discreto, independiente y alejado de los focos, ha hablado como nunca lo había hecho antes sobre la maternidad y crianza de sus dos pequeños.

"Mis hijos son estupendos", asegura la Princesa a la hora de definir a sus retoños. "Augi es un pilluelo de dos años y medio que solo me escucha a mí, no sé por qué. Y Ernie sonríe todo el tiempo, así que son realmente tranquilos y maravillosos", señalaba sobre el comportamiento habitual en casa tanto del mayor -que está guapísimo- como del menor, quien tiene solo cinco meses ya que vino al mundo a finales del pasado mayo.

La nieta de la recordada Isabel II, que vive con su familia a caballo entre Londres y Portugal, se refiere a ambos con el diminutivo cariñoso de sus respectivos nombres. Cabe recordar que el primero se llama August Philip Hawke y el segundo, Ernest George Ronnie. Sobre una preocupación habitual en estos casos como es el descanso de los chiquitines y de los propios padres, explica Eugenia con sinceridad que no puede tener queja alguna cuando todos se van a la cama.

"Si en los Juegos Olímpicos hubiera una competición de dormir, creo que yo ganaría", señala con humor en el podcast White Wine Question Time. "Podría incluso representar a Reino Unido si fuera un deporte nacional", añade entre risas. "Creo que mis hijos han heredado ese talento y tienen un sueño muy profundo", se congratula. "Odio decirles esto a todas las madres que me escuchan", pero Augi y Ernie "duermen muy bien", sentencia.

Sin embargo, no todo es ni mucho menos de color rosa en su hogar ya que "hay otras cosas que no van tan bien", reconoce. Por ejemplo, "a la hora de comer se me pone el vello de punta", admite sobre la dificultad que existe para alimentarles bien. Deja entrever por tanto que a sus niños -como a muchísimos otros- cuesta un mundo darles y que acepten el menú sano, nutritivo y equilibrado que deben ingerir para gozar de una buena salud en todos los aspectos.

Por último, preguntada por los valores que trata de inculcar a sus pequeños, la Princesa parafrasea un proverbio clásico que dice: "Los modales hacen a la persona". Subraya entonces que "eso es lo que estoy tratando de hacer con ellos", el transmitirles la educación necesaria para que el día de mañana tengan buen corazón y sean amables y empáticos con quienes les rodean. De momento, ella está volcada en ese objetivo mientras continúa de baja por maternidad en su trabajo como directora de la galería de arte contemporáneo Hauser & Wirth.

