Eugenia de York celebra sus 32 años en el parque con sus 'chicos' y las bonitas palabras de su madre

Este 23 de marzo ha sido un día muy importante para Eugenia de York ya que ha cumplido 32 años. En el inicio de esta nueva vuelta al sol, uno de los mejores regalos para la nieta de Isabel II y el duque de Edimburgo ha sido tener cerca a la bonita familia que ha formado la lado de Jack Brooksbank, con el que contrajo matrimonio en otoño de 2018 en el castillo de Windsor. "Menudo cumpleaños para celebrar en el parque con mis chicos", ha dicho junto a una entrañable imagen en la que queda patente que su pequeño August Philip ha sido el otro gran protagonista de la jornada. Un mes después de soplar su primera velita, parece que el niño, al que cariñosamente llaman Augie en casa, ya da sus primeros pasos ayudado por sus papás, quienes le agarran de la mano para transmitirle esa seguridad y fuerza necesarias.

Entre las felicitaciones que ha recibido la Princesa en su día destaca la de su madre. "Mi pequeña Eugie, haces que cada día sea mejor con tu corazón de oro", ha escrito Sarah Ferguson. Además, ha ilustrado sus cariñosas palabras haciendo una foto a un marco de fotos grabado con el nombre de su hija en el que hay una instantanea en blanco y negro de Eugenia de pequeña montando a caballo. También le han trasladado bonitos deseos por su cumpleaños amigos como la actriz Riley Keough, que es nieta de Elvis Presley; la modelo Naomi Campbell, que fue mamá el año pasado; el artista Jwan Yosef, marido de Ricky Martin; y la diseñadora Misha Nonoo, quien es una de las íntimas de la duquesa de Sussex además de tener una niña que se lleva poco tiempo con August Philip.

La última aparición pública de Eugenia de York antes de su cumpleaños es la que hizo el pasado fin de semana en el Gran Premio de Bahréin, donde ganó Charles Leclerc seguido de Max Verstappen y Carlos Sainz Jr. En este plan deportivo estuvo acompañada de su marido, su hermana Beatriz y su cuñado, Edoardo Mapelli. Las Princesas, que conectaron sus looks al apostar ambas por vestidos florales, disfrutaron de la emoción de la competición en directo y estuvieron charlando, tal y como indica Daily Mail, con rostros conocidos como el expiloto Jackie Stewart o la presentadora deportiva Natalie Pinkham, quien es amiga del príncipe Harry así como de Zara y Mike Tindall.

A mediados de febrero, la hija menor de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés también acudió a otra cita, la Super Bowl. La Princesa asistía a la gran cita del fútbol americano en compañía de su primo, el príncipe Harry, con quien se dejó ver muy animada en las gradas durante el encuentro entre los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams. Días más tarde, los dos y sus respectivas parejas fueron fotografiados cenando en un restaurante de Santa Bárbara. La relación de los Príncipes es muy cercana a pesar de que actualmente viven en diferentes puntos del mapa. De hecho, Eugenia de York es el primer miembro de la Familia Real británica al que se ha visto visitando a Harry y Meghan en Estados Unidos. Además, según la biografía Finding Freedom, fue ella la primera persona de los Windsor en conocer a Meghan.

El próximo acto familiar

Hace solo un mes, el príncipe Andrés, padre de Eugenia de York, llegó a un acuerdo millonario de 14 millones de euros con Virginia Giuffre, que le demandó por presuntos abusos cuando ella era menor de edad. Gracias a este pacto, el tercer hijo de Isabel II no tendrá que ir a juicio y el asunto habría quedado resuelto. Sin embargo, su reputación ha quedado muy dañada y es poco probable que vuelva a desarrollar compromisos oficiales como miembro de la realeza ya que incluso ha perdido sus títulos militares y los patrocinios reales. Retirado de la vida pública, no se descarta sin embargo que acuda la próxima semana junto a toda su familia a la la Abadía de Westminster. En este templo se celebrará un servicio religioso por el duque de Edimburgo al que asistirán representantes de diferentes Casas Reales de toda Europa ya que no pudieron despedir en abril de 2021 al marido de Isabel II por las restricciones derivadas de la pandemia.