EL 29 DE MARZO EN LA ABADÍA DE WESTMINSTER Los reyes Felipe y Letizia asistirán a la misa homenaje al duque de Edimburgo

Al funeral por el duque de Edimburgo tan solo pudieron asistir treinta personas para cumplir así con las restricciones que en ese momento había por la crisis sanitaria. Únicamente los más allegados estuvieron presentes en su despedida, celebrada en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. Pero ahora que se cumple un año del fallecimiento del marido de Isabel II, se va a hacer un servicio religioso en su recuerdo en la Abadía de Westminster. Una misa en la que la Familia Real británica va a estar acompañada de representantes de diferentes monarquías europeas, incluída la española. A pesar de que por el momento no hay conformación oficial, se espera que los reyes Felipe y Letizia viajen el próximo 29 de marzo a Londres, donde estuvieron por última vez en primavera de 2019, para estar presentes en esta cita.

La misa contará con numerosas autoridades y miembros de la realeza. Los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia ya han confirmado que estarán en la ciudad del Támesis representando a los Bernadotte. No podrán asistir, como estaba previsto, al 400 aniversario de la ciudad de Norrtälje, siendo los príncipes herederos Victoria y Daniel quienes tomen el relevo y acudan a este acto. Cuando falleció el marido de Isabel II, el monarca nórdico escribió unas afectuosas palabras en las que definía al Duque como "un gran amigo de nuestra familia durante muchos años, una relación que hemos valorado profundamente. Su servicio a su país seguirá siendo una inspiración para todos nosotros". Los Reyes de los Países Bajos junto a la princesa Beatriz también viajarán a Londres para este servicio de acción de gracias por la vida de Felipe de Edimburgo.

La relación de la Familia Real española y británica

El vínculo entre las Casas Reales de España y Reino Unido es muy estrecho tal y como quedó reflejado en el telegrama que don Felipe y doña Letizia enviaron a los Windsor tras el fallecimiento del duque de Edimburgo. "Querida tía Lilibet, hemos sentido una profunda tristeza al recibir la noticia del fallecimiento de nuestro querido tío Philip. En estos momentos dolorosos, queremos trasladaros nuestras más sentidas condolencias en nombre del Gobierno y del pueblo español, así como también toda nuestra cercanía y apoyo. Nunca olvidaremos las ocasiones que pudimos compartir con él ni el legado de servicio y dedicación a la Corona y al Reino Unido que siempre desempeñó a vuestro lado. Nuestros pensamientos y oraciones están con vuestra majestad y con toda la familia. Con todo nuestro cariño y afecto", decía el texto firmado por los Reyes.

Ambas monarquías tienen lazos familiares gracias al parentesco que unía a los reyes Sofía y Juan Carlos con Felipe de Edimburgo al ser los tres tataranietos de la reina Victoria. El marido de Isabel II nació en 1921 en villa Mon Repos, la misma en la que veraneaba doña Sofía, en la isla griega de Corfú. En ese mismo lugar los Condes de Barcelona pasaron el verano de 1961, el anterior al anuncio oficial de compromiso de los Reyes. Además, era nieto por parte de padre de Jorge I de Grecia y primo carnal de Pablo I, el padre de doña Sofía. El Duque y la Reina eran, por tanto, tío y sobrina en segundo grado.

Una destacada ausencia

El servicio religoso podría suponer el primer acto público al que acude Isabel II tras recuperarse del coronavirus, fijar definitivamente su residencia en el castillo de Windsor y modificar su agenda para apostar en su mayoría por actos telemáticos que garanticen su comodidad y eviten desplazamientos. En este emotivo día, sin embargo, habrá una destacada ausencia: la de los duques de Sussex. La pasada semana el príncipe Harry confirmaba a través de un portavoz que no volverá a Reino Unido para el funeral porque no se siente a salvo en su país al no tener protección policial al haber renunciado a sus labores institucionales para mudarse a Estados Unidos. La última vez que el hijo del príncipe Carlos estuvo en su ciudad natal fue el pasado mes de julio, cuando se hizo un homenaje a Diana de Gales coincidiendo con el que sería su 60 cumpleaños.

