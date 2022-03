Primeras palabras de Manuel Díaz 'El Cordobés' tras el mensaje conciliador de su padre, Manuel Benítez

Manuel Díaz está viviendo un momento que llevaba años esperando, su padre Manuel Benítez, por fín, ha hecho pública la intención de tener un acercamiento con él. Un gesto que el torero siempre había esperado y parece que ahora su sueño está más cerca de convertirse en una realidad. Este miércoles, mientras camibaba por las calles de Madrid junto a su mujer, Virigina Troconis, el diestro ha confesado estar feliz con la noticia."¡Hombre, imagínate!, ¿tú que crees?". Son muchos los años que Manuel lleva luchando por tratar de que su padre lo reciba y por encontrarse con él persona. Ya han dado un paso para que eso suceda y se han intercammbiado los teléfonos. Se ha especulado mucho con si ya se ha producido algún tipo de intercambio de llamadas entre ellos a lo que hoy el torero, de 53 años, ha explicado que, por el momento, no hay novedad al respecto. "Ya lo habéis escuchado, si lo sabéis todo, eso es lo que hay ahora mismo, no hay más nada", ha aclarado.

- Manuel, Julio, María Ángeles... ¿Quiénes son los siete hijos de Manuel Benítez 'El Cordobés'?

VER GALERÍA

- La historia de María Ángeles Benítez, la otra hija de 'El Cordobés'

El marido de Virginia Troconis siempre había dejado la puerta abierta a esa reconciliación con su padre, un reencuentro que, a pesar de que el juez reconociera a Manuel Díaz como hijo de Manuel Benítez en abril de 2016, hasta ahora no se había producido. Una circunstancia que ahora ha cambiado y, al parecer, las cosas van lentas pero seguras. El hermano de Julio Benítez se ha mostrado ilusionado con todo lo que está ocurriendo. "Simplemente eso: él me ha tendido un guante, yo lo he recogido... y se están afianzando las cosas bien", ha desvelado con una sonrisa sin poder disimular su alegría.

VER GALERÍA

Por ahora, no se trataría de un contacto personal sino telefónico pero "cuando pase algo, como he contado toda mi vida, lo sabéis todo, lo contaré igual, con toda la naturalidad del mundo", ha añadido. Sobre si han fijado una posible fecha para encontrarse, el exconcursante de Masterchef Celebrity ha insistido en que "ahora mismo ya sabéis todo lo que hay, no hay más nada. No puedo contaros más, me ha tendido un guante, lo he recogido y va la cosa bien.. así que vamos a esperar un poco", ha declarado. Padre e hijo siempre han mantenido una complicada relación pero Manuel sí ha afirmado que esta dificil historia tiene un final feliz.

VER GALERÍA

El pasado 11 de marzo Manuel Benítez 'El Cordobés' reaparecía en público después de haber sido sometido a dos operaciones de corazón de urgencia. Fue ahí cuando el V Califa del toero soprendió al revelar su intención de tener un acercamiento con su hijo. "Estamos ahí. todo llegará. Yo le he dado mi teléfono, que me llame cuando quiera. Yo le tengo mucho cariño e intentaré mantener una conversación con él poquito a poco. Ya nos veremos", dijo la figura del torero. Manuel Díaz siempre ha confesado en más de una ocasión que le gustaría que sus hijos conociesen a su abuelo. "Por supuesto que me gustaría y ahora es más fácil", dijo. "¿Que algún día conoce a sus nietos? Encantado. ¿Que algún día quiere conocerme a mí? ¡Pues encantado!. Que algún día quiere pasarse por casa y ahora con lo bien que cocino le puedo hacer hasta una paellita", añadió dejando clara su postura en todo momento.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.