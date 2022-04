La princesa Eugenia comparte emocionada los primeros pasos de su hijo August

Los niños son la alegría de la casa y un motivo de orgullo para sus madres que presumen de todos sus logros, si no, que se lo digan a la princesa Eugenia, que ha querido compartir un importante avance en la vida de su hijo August. Y no es para menos ya que el pequeño, quien cumplió un añito el pasado mes de febrero, se ha lanzado a dar sus primeros pasos. El Lunes de Pascua, la hija de Andrés de Inglaterra subía dos tiernas fotografías efímeras. En la primera de ellas, se veía al pequeño, vestido con un cómodo pantalón verde caqui, un jersey de punto azul y unas zapatillas de deporte para caminar a sus anchas, en un campo rodeado de narcisos andando con cuidado hacia un árbol. Eugenia de York mostraba al mundo en estas instantáneas cómo el niño recorría sus primeros metros por su propio pie.

- El príncipe Harry cuenta cómo fue el ansiado encuentro con su abuela, Isabel II, después de dos años

VER GALERÍA

- Zara Tindall se luce como amazona mientras su marido y sus hijos disfrutan del parque de atracciones

En la otra imagen que ha compartido vemos al marido de la nieta de Isabel II, Jack Brooksbank, con quien contrajo matrimonio el 14 de octubre de 2018 en la iglesia de San Jorge del Castillo de Windsor, alentando a August a caminar hacia su madre, que le espera delante con los brazos abiertos para sujetarle si se cae o para darle un abrazo cuando llegue hasta ella. La sonrisa en el rostro de la Princesa no puede esconder el orgullo con el que sus padres observan los primeros pasos de su hijo. No ha hecho falta que la hija de la duquesa de York haya escrito nada para ilustrar las imágenes que hablan por sí mismas, tan solo un par de GIFs (imágenes en movimientos), uno con un felices pascuas y otro con un dibujo de un conejito rodeado de huevos de Pascua.

VER GALERÍA

August, al que llaman cariñosamente Augie, nació el 9 de febrero de 2021 llenando a sus padres y a toda la familia de felicidad. El pequeño fue bautizado unos meses después, el 21 de noviembre, en una ceremonia conjunta, que hizo historia por ser el primer bautizo real doble, donde también se cristianó a Lucas, el hijo de Zara y Mike Tindall y a la que acudió Isabel II, quien una semana antes había tenido que cancelar su asistencia al Día del Armisticio por una lesión en la espalda.

VER GALERÍA

Ha sido un fin de semana muy familiar para los miembros de la Casa Real británica ya que todos visitaron a Isabel II y pasaron la Pascua junto a la Reina en el Castillo de Windsor. August, como el resto de los pequeños de la casa, habría disfrutado de una divertida búsqueda de huevos de Pascua en el jardín con el resto de sus primos. La princesa Beatrice y su marido, Edoardo Mapelli Mozzi, también asistieron con sus hijos, Sienna, nacida el pasado mes de septiembre y Wolfie (hijo del esposo de la Princesa de una relación anterior con Dara Huang), de seis años. Además, los duques de Cambridge, no quisieron perderse una tradición tan divertida y estuvieron presentes con sus tres hijos, el príncipe George , de ocho años, la princesa Charlotte, de seis, y el príncipe Louis, de tres.

VER GALERÍA

Un exchef de Palacio reveló en el pasado que el personal de la Reina prepara los huevos de Pascua a mano en las cocinas del castillo. Los huevos de los adultos están bellamente decorados con flores azucaradas, mientras que los de los niños cuentan con divertidos diseños. También confirmó que el huevo de Pascua de la soberana siempre está hecho de chocolate negro, puesto que es su variedad favorita. No es ningún secreto que la soberana, que en dos días cumplirá 96 años, es muy buena anfitriona y siempre es muy atenta con sus jóvenes invitados. En el documental de la ITV Our Queen at Ninety, la duquesa de Cambridge explicó que: "[La Reina] siempre deja un pequeño regalo o algo en su habitación cuando nos vamos y nos quedamos, y eso demuestra su amor por su familia".

VER GALERÍA

Escucha el podcast: 'Harry y Meghan: jaque a la Reina'