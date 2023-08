El príncipe Harry estrena un nuevo documental que agranda la brecha con los Windsor

Cuando queda una semana para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Isabel II, la brecha del príncipe Harry con la Familia Real británica se agranda. La distancia crece entre ambas partes por el último movimiento del quinto en la línea de sucesión al trono: el lanzamiento de un nuevo documental de Netflix, Corazón de Invictus, que ha visto la luz este miércoles 30 de agosto y consta de cinco capítulos de aproximadamente una hora de duración. El argumento sobre el que gira la emisión es el seguimiento a seis competidores de la última edición de los Juegos Invictus, uno de los proyectos más personales del duque de Sussex, pero la intervención del hijo menor de Carlos III también incluye algunas críticas a los Windsor.

Los Juegos Invictus nacen en 2014 y van dirigidos a militares veteranos de las fuerzas armadas y heridos de guerra. Un grupo al que se siente íntimamente ligado Harry de Inglaterra, quien interviene en el documental para recordar su experiencia como miembro de las Fuerzas Armadas en una misión en Afganistán. "Cuando estuve en Afganistán en 2012 para pilotar un helicóptero, algo dentro de mí se vino abajo", ha relatado. Además, volver a Reino Unido no mejoró la situación, sino todo lo contrario. "La mayor lucha para mí fue la gente", comienza a expresar.

"Nadie a mi alrededor podía realmente ayudarme. No tenía esa estructura de apoyo, esa red o ese asesoramiento de expertos para identificar lo que realmente estaba pasando conmigo", indicado. Unas palabras que han sido interpretadas con un reproche a los Windsor. Además, indica que este problema del que se dio cuenta al regresar a Afganistán tiene realmente su origen en el 31 de agosto de 1997, día en el que su madre, Diana de Gales, falleció en un accidente de tráfico cuando se encontraba pasando unos días en París con Dodi al Fayed. "Se desencadenó algo en mí, y fue todo lo que pasó desde 1997, cuando tenía 12 años. Perdí a mi madre siendo joven y fue un trauma del que no era consciente, recuerda sobre ese momento difícil", ha explicado.

El duque de Sussex, que es productor ejecutivo del documental de Netflix, reconoce que nunca fue consciente del fuerte impacto que causó en su salud mental la pérdida de su madre porque es un tema del que "nunca se discutió y tampoco se habló de ello, durante todos esos años no tuve ninguna emoción, no podía llorar, no podía sentir". En sus memorias, publicadas a comienzos de 2023, contó que estaba en el castillo de Balmoral cuando su padre le comunicó la trágica noticia. Destaca que no le abrazó, que pasó la noche solo en su habitación y a que al día siguiente continuó con sus rutinas pensando que a su madre no le había pasado nada y en cualquier momento llamaría.

Ese trauma se volvió a despertar a raíz de comenzar su relación con Meghan Markle, un romance que en sus inicios generó un enorme revuelo mediático. "Creo que es una herida que supura. Ser parte de esta familia, en este papel, en este trabajo. Cada vez que veo una cámara o escucho un clic… Cada vez que veo un flash me hace recordar el peor momento de mi vida", explicaba durante un viaje a Sudáfrica que lo cambió todo. No en vano, al regresar decidió junto a su esposa renunciar a sus obligaciones oficiales y emprender una nueva vida lejos de Londres. Apostaron por California para esa rutina tranquila y familiar.

El deseo de futuro de Archie Harrison

En el documental, el príncipe Harry también da algunos detalles de su vida privada y se define en una charla durante los Invictus de 2022 (se celebraron en La Haya) como "padre de dos niños, con un par de perros, esposo y patrocinador de la Fundación Invictus Games". Respecto a su primogénito, Archie Harrison, asegura que hablan de los sueños de futuro que tiene el niño de cuatro años y los consejos que él le traslada. "Cuando hablo con mi hijo Archie sobre lo que quiere ser de mayor, él unos días me dice que astronauta, otros que piloto… Lo que le recuerdo es que no importa lo que quieras ser, siempre y cuando seas grande. Lo que importa es tu carácter", indica.