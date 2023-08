Meghan Markle prepara su triunfal regreso a Europa y ¿a las redes sociales?: analizamos sus próximos pasos

Estamos en la cuenta atrás para el inicio de curso, una temporada que llega repleta de cambios para Meghan Markle y el príncipe Harry. Los duques de Sussex no dejan de dar pasos al frente en su objetivo de ser independientes, deseo que provocó que renunciaran a sus obligaciones reales hace ya tres años y medio. En los próximos días viajarán desde Estados Unidos, donde está ahora su hogar, a Europa, una esperada visita que coincide con el primer aniversario del fallecimiento de Isabel II. Además de este regreso triunfal, la nuera de Carlos III estaría preparando su aterrizaje en las redes sociales. Analizamos a continuación sus próximos pasos.

Los movimientos que apunta a un regreso a la esfera digital

Cuando se hizo pública su relación con el quinto en la línea sucesoria al trono británico, Meghan Markle cerró el blog que tenía sobre estilo de vida y desapareció de las redes sociales, medio en el que curiosamente conoció al que hoy es su marido y padre de sus dos hijos. Ahora podría estar muy cerca de retomar su actividad 2.0 ya que se ha reactivado una cuenta con su nombre que se creó poco antes del lanzamiento de Archetypes, su podcast. En pocos días se han multiplicado los seguidores (acumula más de 108.000) entre los que se encuentra su amiga personal Malala Yousafzai. Por el momento el perfil no tiene publicaciones, pero todo apunta a que pronto la veremos compartir detalles de sus proyectos profesionales, de las causas que apoya y quién sabe si también de su familia.

Tampoco se puede descartar que vuelva a ponerse frente a las cámaras en algún proyecto puesto que en primavera firmó un contrato con la reputada e histórica empresa de representación WME, la misma que ha gestionado la carrera de estrellas Clint Eastwood, Marilyn Monroe, Ben Affleck, Matt Damon, Adele, Bruno Mars, Hugh Jackman, Jude Law o su gran amiga Serena Williams. "Nos sentimos honrados de anunciar que WME ahora representa a Meghan, duquesa de Sussex, en todas las áreas. La agencia se centrará en desarrollar sus actividades comerciales en múltiples facetas y su ecosistema más amplio, incluyendo la producción de cine y televisión, asociaciones de marca y más", aseguraban en un comunicado.

Su inminente viaje a Europa

El 7 de septiembre, el hijo menor de Carlos III estará en Londres para apoyar la ceremonia de premios WeChild, en los que ha estado presente en once ocasiones, pero Meghan Markle no estará a su lado ni tampoco se espera a sus niños, Archie Harrison y Lilibet Diana, quienes no viajan a Londres desde junio de 2022. Mientras que el año pasado la Duquesa sí tenía previsto acudir a esta gala solidaria, doce meses después ha confirmado mediante su portavoz que no acudirá y que viajará a Europa días después del evento, encontrándose con su esposo directamente en Alemania y saltándose de esta manera una estancia en Reino Unido que se produce cuando se cumple un año sin Isabel II.

Esta ausencia pone de manifiesto (de nuevo) la brecha que existe en su relación con los Windsor, que con el paso del tiempo se va agrandando. La situación es complicada desde su mudanza a California y las entrevistas que ha dado en televisión hablando sobre su familia política han dificultado aún más el entendimiento, que a día de hoy se antoja complicado. El documental de los Sussex emitido por Netflix y las memorias que publicó Harry en enero han sido dos motivos más de tensión, una situación que se materializó en la coronación de Carlos III, en la que Meghan fue la gran ausente.

La duquesa de Sussex se unirá a su esposo "después de que comiencen los juegos ", cuyo pistoletazo de salida es el 9 de septiembre en Düsseldorf. Se alargarán hasta el día 16, cuando habrá una ceremonia de clausura. El año pasado, en este mismo acto, Meghan estuvo muy implicada y se espera que en esta edición se muestre igual. Además, los Invictus son muy importantes para el matrimonio ya que fue el marco que eligieron para su primera aparición como pareja, en 2017, cuando su relación ya había salido a la luz pero no había imágenes de los dos en público. Pocas semanas más tarde anunciaron su compromiso.

Así fue la última vez que vimos a Meghan en Londres

La última visita de Meghan Markle a Europa se produjo hace prácticamente un año. Los duques de Sussex regresaron a Londres en septiembre de 2022 para asistir a los premios WellChild, pero su agenda cambió por el repentino fallecimiento de Isabel II el 8 de septiembre en el castillo de Balmoral (Escocia). El matrimonio alargó su estancia en Reino Unido, donde los vimos participar en algunos homenajes a la Reina, quien fue siempre intocable para ellos en sus polémicas declaraciones sobre la Familia Real británica. También estuvieron presentes en la despedida a la histórica monarca, que se celebró el 19 de septiembre en la Abadía de Westminster, un funeral de Estado al que siguió una ceremonia íntima en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, donde fue enterrada junto a su esposo, Felipe de Edimburgo, y sus padres.

