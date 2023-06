Todos los detalles y las anécdotas más curiosas del 'Trooping the colour' a lo largo de su historia

Loading the player...

Un año más llega una de las celebraciones más significativas para la Familia real británica: el desfile militar del Trooping the Colour. Será la primera edición que presida el rey Carlos III tras la muerte de Isabel II (8 de septiembre de 2022). Las calles del centro de Londres se engalanarán para festejar de manera oficial el cumpleaños del monarca inglés. Un acto de lo más espectacular en el que volveremos a ver a la Familia Real británica (casi al completo).

Este año, Carlos III ha introducido algunos cambios en el Trooping the Colour. De hecho, será la primera vez, desde 1987, en la que un monarca monte a caballo. Esta celebración que, con los años, ha ido ganando más peso a nivel internacional es de origen militar y tiene sus raíces entre 1660 y 1685. Aunque no fue hata 1748, durante el reinado de Jorge II, cuando se comenzó a ligar al cumpleaños del Rey. Los motivos fueron meramente prácticos: en junio hacía mejor tiempo que en noviembre, mes en que el rey Jorge cumplía años. ¿Te gustaría conocer todos los detalles del Trooping the Colour? ¿Sabías que en 1981 un joven de 17 años disparó 6 veces a Isabel II mientras montaba su caballo en el desfile? ¿Qué ocurrió? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

