Carlos III preside por primera vez el Trooping The Colour arropado por la Familia Real Británica

Cada segundo fin de semana de junio, la ciudad de Londres se viste de fiesta para celebrar el Trooping The Colour. Se trata de un desfile militar antiquísimo, concretamente se remonta al reinado de Jorge II en el siglo XVII, en el que todos los ciudadanos británicos toman las calles para festejar el cumpleaños de su monarca. Un sábado nublado y con unos agradables 22 grados en el que cada rincón de la ciudad del Támesis ha aparecido decorado con la bandera nacional y con motivos en homenaje a Carlos III.

Esta es una fecha muy señalada para Carlos III, que realmente sopla las velas de la tarta el 14 de noviembre, puesto que es la primera vez que preside el desfile como soberano. Además, como coronel jefe de los siete regimientos de la Household, el Rey ha saludado a las tropas desde su caballo, en total unos 1400 soldados y 400 músicos. Cabe recordar que la última vez que se vio a Isabel II, anterior monarca, cabalgando en este acto fue en 1986.

En este Trooping The Colour, Carlos III ha estado acompañado de los Windsor que sí tienen funciones oficiales y trabajan para la Corona, como la reina Camilla, los príncipes de Gales y sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, la princesa Ana, su esposo sir Timothy Laurance y los actuales Duques de Edimburgo. El príncipe Guillermo, la princesa Ana y el príncipe Eduardo también han hecho el recorrido a lomos de sus caballos.

El desfile ha comenzado en el Palacio de Buckingham y ha transcurrido por la avenida The Mall hasta Horse Guards Parade, donde Carlos III ha sido recibido con un saludo real y ha pasado revista. Minutos más tarde, el monarca se ha unido al resto de su familia para ver al primer batallón de guardias galeses. Todos ellos han regresado a Buckingham para contemplar el emblemático desfile aéreo.

Los duques de Sussex, los grandes ausentes

Quiénes no han acudido a la cita han sido el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Una ausencia que pone de nuevo sobre la mesa la complicada relación que mantiene el hermano del príncipe Guillermo con el resto de su familia. Una tensión que ha incrementado tras la emisión de su serie documental en Netflix y la publicación de En la sombra, su polémico libro de memorias.

Hay que destacar que esta es la primera vez que el segundo hijo del soberano y la fallecida Diana de Gales no está presente en esta tradición familiar, si bien es cierto que en el año 2022 estuvo relegado a un discreto segundo plano, no participando en el desfile ni saliendo a saludar al balcón de Buckingham. Algunos medios de comunicación británicos, como el Daily Mail, apuntan a que los duques de Sussex no habían sido invitados al Trooping The Colour. Por ahora, Palacio ni ha confirmado ni desmentido esta información.

