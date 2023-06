Los cambios que ha impuesto Carlos III en su primer Trooping the Colour como Rey y en qué afectan a los Sussex

Carlos III ha hecho algunos cambios en el desfile militar del Trooping the Colour, que tendrá lugar este sábado en el centro de Londres y que ha servido a lo largo de la historia para celebrar de manera oficial los cumpleaños de los monarcas británicos. Un acto de lo más espectacular en el que volveremos a ver a la Familia Real británica que sí tiene funciones oficiales y trabaja para la Institución. Será la primera parada militar que haga como soberano y la primera vez en la que un monarca monte a caballo en los últimos años.

El rey Carlos (74) saludará como coronel en jefe de los siete regimientos de la Household División en el desfile militar de guardias a caballo en Londres. Desde 1986, cuando sabel II dejó de montar, nunca ningún monarca había cabalgado en este desfile. En aquella época el caballo favorito de la antigua Reina era Burmese, una yegua negra que fue usada durante 18 años antes de que fuera trasladada a Windsor tras cumplir con su servicio. El corcel fue un regalo de la Real Policía Montada de Canadá. Isabel II decidió entonces que en lugar de entrenar a otro caballo para los ceremoniales participaría de este desfile a bordo de un carruaje.

También veremos montar de nuevo a la princesa Ana, quien tuvo un papel muy destacado tras la coronación de su hermano encabezando la procesión del Rey como Gold-Stick-in-Waiting. Ana de Inglaterra, coronel real de The Blues and Royals, estará al lado de su hermano en la ceremonia de presentación del nuevo estandarte del soberano que tendrá lugar en el Quadrangle de la residencia real.

A los que no se verá casi con total seguridad y salvo sorpresas de última hora será al príncipe Harry y Meghan Markle. Medios británicos apuntan, aunque Palacio ni ha confirmado ni desmentido esta información, que los duques de Sussex no han recibido invitación para este evento. Será la primera vez que Harry no será bienvenido a esta ceremonia, lo que pone de nuevo sobre la mesa las tensiones a uno y otro lado del Atlántico tras el documental de Netflix y las memorias del hermano del príncipe Guillermo. El año pasado, los Sussex sí acudieron al Trooping the Colour, pero no salieron a saludar al balcón ni aparecieron en los carruajes. Se les vio entre bambalinas con otros parientes de la reina Isabel. Harry y Meghan fueron invitados a la coronación de los Reyes a la que acudió el Príncipe en solitario.

El Trooping the Colour de este año saldrá del Palacio de Buckingham, transcurrirá por la avenida The Mall hasta Horse Guards Parade, donde el Rey será recibido con un saludo real y pasará revista. Después, el rey Carlos se unirá a la Reina y a otros miembros de la Familia Real para ver al primer batallón de guardias galeses.

Tras la parada castrense, el Rey, acompañado por Camilla y el resto de su familia regresará a Buckingham para contemplar desde el emblemático balcón de Palacio el desfile aéreo que tanto entusiasmó a los hijos de los príncipes de Gales, cerrando así una celebración que tiene más de 260 años de antigüedad.