El destacado papel de la princesa Ana en la monarquía británica, la fiel consejera de su hermano

La princesa Ana ha sido otra de las protagonistas de la coronación. Siempre discreta y bordando su papel, la única hija de Isabel II y de Felipe de Edimburgo, de 72 años, tuvo un papel muy simbólico en la consagración de su hermano que da muestras de que para Carlos III sigue siendo un activo muy importante. Siempre leal, con un gran sentido de servicio y consejera fiel del monarca, el Rey británico quiso premiar el apoyo de su hermana, uno de los miembros de la Familia Real británica con la agenda oficial más ajetreada, colocándola a su derecha en los retratos oficiales del que es el gran acontecimiento royal del año.

Ana de Inglaterra, princesa real, tiene solo dos años menos que el monarca. Se criaron juntos,son de la misma generación, y juntos vivieron, siendo solo unos niños, el ascenso al trono de su madre. Durante más de una década, hasta que nació el príncipe Andrés y, después, el príncipe Eduardo, Carlos, que ya era heredero al trono, solo tuvo a su única hermana con él. Nadie como la Princesa ha podido entender la extraordinaria vida que aguardaba al entonces príncipe de Gales y en su juventud ella siempre fue una fiel consejera en el ámbito público, pero también en el privado.

La hija de la reina Isabel es una mujer a la que le ha tocado vivir dos eras de la monarquía británica. Fue fundamental para su madre (puede presumir de ser el miembro más trabajador de la Familia Real británica y de ser patrona de más de 300 organizaciones ) y también lo es para su hermano, que representa el siglo XXI. Desde la adolescencia no tuvo más remedio que involucrarse en los deberes oficiales en nombre de su madre y es una responsabilidad que es innata en ella: ante todo el sentido de servicio y la Corona. Está donde se la necesite y nunca ha dado muestras de agotamiento.

A la cabeza de un procesión histórica

Carlos de Inglaterra quiso poner en relieve de una forma muy gráfica tantos años de lealtad el pasado 6 de mayo. Tras su ceremonia religiosa de consagración, la Princesa ejerció de Gold- Stick-in-Waiting, una escolta del Rey que encabezó a caballo la procesión de la coronación desde la Abadía de Westminster hasta el Palacio de Buckingham y que el monarca y su esposa realizaron en la carroza de oro. Ana de Inglaterra fue la primera que escoltó el carruaje y a la que siguieron 7.000 efectivos de las Fuerzas Armadas.

Este honor se remonta al siglo XV, a la época de la dinastía Tudor, cuando los oficiales llamados Gold Stick y Silver Stick eran colocados cerca del monarca para protegerlo del peligro. En muchas ocasiones, Ana también ha protegido a su hermano de muchos problemas con sus consejos y su apoyo.

A diferencia de otras damas de la Casa Real, la princesa Ana no llevó un vestido blanco, sino su uniforme de los Blues and Royals con el manto verde de terciopelo y el sombrero de gala, así como diversas condecoraciones. Su papel no acabó ahí, participó el lunes en la conocida como Big Help Out, visitando varias comunidades.

Carlos III dio a su hermana otro papel destacado en los retratos oficiales de la coronación en los que aparece junto a él, colocada a su derecha, otro gesto que subraya su importancia en este reinado y forma parte de la monarquía reducida por la que tanto aboga su hermano y en la que también están los príncipes de Gales, los duques de Edimburgo o los duques de Gloucester.

No quiso que sus hijos tuvieran títulos

Ana de Reino Unido ha estado casada en dos ocasiones y tiene dos hijos de su primer matrimonio con el capitán Mark Phillips, Peter y Zara, que le han dado cinco nietos. A los pocos meses de su divorcio se casó con el vicealmirante Tim Laurence, que suele acompañarla en algunos de sus actos oficiales.

Sorprende que una mujer tan involucrada e implicada con la monarquía británica no quisiera que sus hijos fueran príncipes. Se empeñó en que esto era lo mejor. “Fue más fácil para ellos y creo que la mayoría de la gente diría que tener títulos tiene desventajas, así que creo que fue lo correcto”, aseguró a Vanity Fair. Aunque no tienen estas dignidades sí tienen un puesto en la línea de sucesión al trono británico. En Reino Unido los hijos y nietos de un Rey o Reina reciben automáticamente el título de Príncipe o Princesa, según la patente real emitida por Jorge V en 1917.

Así es la princesa Ana, la eterna secundaria, una princesa de cuna, la única mujer entre tres hermanos varones, que fue moderna, pionera y transgresora pero también muy disciplinada, fiel a las tradiciones y muy consciente del papel que tiene que desempeñar, lo que la ha convertido en una figura muy respetada dentro y fuera de la institución monárquica.