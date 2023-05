La princesa Ana cree que la monarquía reducida por la que apuesta Carlos III no es una buena idea

En plena cuenta atrás para la coronación de Carlos III y Camilla, que reunirá a 2.200 invitados en la Abadía de Westminster el 6 de mayo, la princesa Ana ha elogiado públicamente la figura del Rey, ha reflexionado sobre el fallecimiento de sus padres y ha opinado sobre el futuro de la monarquía en Reino Unido. Pero el detalle que más ha llamado la atención de la entrevista que ha concedido al periodista Adrienne Arsenault en el canal canadiense CBC News es la crítica que hace a la monarquía reducida, un modelo por el que apuesta el soberano británico y que ya defendió siendo todavía heredero al trono.

La única hija de Isabel II y Felipe de Edimburgo ha indicado durante esta intervención televisiva que se grabó en el palacio de St. James que una monarquía reducida no es una buena idea. "Bueno, creo que lo de 'adelgazar' la monarquía se dijo en una época en la que había más gente para que pareciera un comentario justificable". Cuando le comentan al respecto que el mundo cambia, la Princesa Real ha dicho: "Cambia un poco, es decir, no parece una buena idea desde mi punto de vista. No estoy segura de qué más podemos hacer".

Con más o menos miembros, la princesa Ana tiene claro que "la monarquía proporciona, con la Constitución, un grado de estabilidad a largo plazo que en realidad es bastante difícil de lograr de otra manera". En este sentido, ha abordado también la adaptación que está teniendo su hermano mayor a la Corona desde que en septiembre se convirtió en el Rey de Inglaterra y la Commonwealth: "Bueno, ya sabía lo que esperarse porque lleva un tiempo ejerciendo, y no creo que cambie. Al fin y al cabo, está comprometido con su propio nivel de servicio y eso seguirá siendo así".

La princesa Ana tendrá un importante protagonismo en la coronación. "En esa ceremonia se deben hacer muchísimas cosas. Es una parte muy esencial de las responsabilidades de la corona", ha resaltado. Para Carlos III, su hermana es uno de los grandes apoyos del reinado y ha querido premiar su lealtad con un destacado rol el 6 de mayo. Ejercerá como Gold-Stick in-Waiting, la persona a la que se le confía la seguridad personal del Rey, durante el desfile que llevará a los Reyes desde la Abadía de Westminster hasta el Palacio de Buckingham tras la solemne ceremonia oficiada por el arzobispo de Canterbury. Estará colocada justo después de la carroza y le seguirán 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. "Ese es un papel que se me preguntó si me gustaría tener y dije que sí. No en vano resuelve mi problema de vestimenta", decía con gran sentido del humor.

La pérdida de sus padres

El duque de Edimburgo falleció el 9 de abril de 2021, cuando quedaban escasos días para su centenario. Su hija ha explicado que la crisis sanitaria "le robó un poco de vida a mi padre" ya que dejó de recibir visitas y mantener conversaciones a causa de las fuertes restricciones. Isabel II murió un año y medio después, el 8 de septiembre de 2022, en el castillo de Balmoral. ""Dejar Balmoral no fue fácil, pero nunca lo ha sido. Era igual de malo cuando me iba cuando era niño, porque no me gustaba irme, era feliz allí", ha indicado. Todo el mundo se volcó en despedir a la histórica monarca, que llevaba siete décadas en el trono. "Fue conmovedor cómo la gente respondió y cómo hicieron las cosas", ha explicado.

