Los cinco miembros de la Familia Real británica que pueden presumir de vivir dos coronaciones

Carlos III, jefe del Estado británico desde el pasado septiembre y el monarca que será coronado el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster, no es el único que podrá decir que ha estado en dos coronaciones en su vida: la de su madre, Isabel II, y la suya propia. Efectivamente el nuevo Rey del Reino Unido estuvo presente en el palco real entre su abuela, la Reina Madre, y su tía, la princesa Margarita, el histórico 2 de junio de 1953 en el que Isabel II fue coronada. Le faltaban tres meses para cumplir los cinco años y ya se había acostumbrado a ocupar un segundo plano en la vida de su madre, que llevaba un año y medio ejerciendo ya de soberana británica. Entre los invitados a la abadía (la princesa Ana solo apareció en los actos del Palacio de Buckingham) había cuatro miembros más de la Familia Real británica, todos nietos de Jorge V y María de Teck, que podrían estar presentes en la coronación de Carlos III, de la que todavía no se ha proporcionado un listado de invitados oficial.

De arquitecto a duque de Gloucester por una tragedia familiar

El actual duque de Gloucester, el príncipe Ricardo, tenía ocho años cuando su prima hermana, Isabel II, ascendió al trono y posa en primera fila en la foto familiar. Su padre era el príncipe Enrique, hermano pequeño de Jorge VI. Cuando nació era el quinto en la línea sucesoria pero ahora está en el número 30. Como muchos Windsor, el duque de Gloucester estudió entre Eton y Cambridge, estudiaba arquitectura y trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas cuando la muerte de su hermano mayor, el príncipe Guillermo, en un accidente aéreo le hizo cambiar de planes. El fallecimiento de su hermano le situaba a él como futuro duque de Gloucester, así que se puso a disposición de Isabel II y ha trabajado durante toda su vida como miembro de la Familia Real británica representando a Isabel II, incluso fuera del Reino Unido, y como Consejero del Estado.

Los tres hijos del príncipe Jorge de Kent, tío de Isabel II

En el mismo grupo de "queridos primos" están los Kent, los tres hijos del príncipe Jorge de Kent, que era otro de los hermanos pequeños de Jorge VI, padre de Isabel II. Los príncipes Eduardo, Alejandra y Miguel de Kent forman parte de la línea sucesoria al trono británico y como príncipes de cuna recibieron todo tipo de privilegios reales, como ser bautizados en las capillas privadas de las residencias reales, casarse (es el caso de la princesa Alejandra) en la Abadía de Westminster, y asistir a la ceremonia de coronación de su prima Isabel III. Todos han formado parte de los miembros en activo de la Familia Real británica, es decir, han trabajado para la institución y forman parte de esa “vieja guardia” con la que todavía no está claro que va a hacer Carlos III.

Tanto el príncipe Eduardo (duque de Kent, no confundir con el príncipe Eduardo que es hermano de Carlos III) , como la princesa Alejandra siguen figurando en la web de la Casa Real británica como miembros en activo y ambos, junto a los duques de Gloucester, estuvieron en el balcón del Palacio de Buckingham para la reveladora foto del Jubileo de Platino de Isabel II que marcó una clara diferencia entre los que forman parte y los que no. Miguel de Kent, el pequeño de los Kent, anunció su retirada al cumplir los 80 años, justo tres meses antes de la muerte de Isabel II. No obstante, eso no significa que no pueda ser invitado como familiar a la coronación de Carlos III, lo que lleva a recordar que tenía 10 años y formó parte de la pompa y el cortejo que acompañó a Isabel II en 1953.

El exmarido de la reina consorte

Esta situación tan excepcional, la de presenciar dos coronaciones, cuando una de ellas fue la soberana más longeva del Reino Unido, se le ha presentado también a Andrew Parker-Bowles, el primer marido de Camilla. Según The Times, él también está invitado a la coronación por la buena relación que conserva con su exmujer y, sobre todo, porque los nietos varones que tienen en común tendrán un lugar importante ese día como pajes de la nueva reina.

Curiosamente ese mismo papel, el de paje, lo desempeñó el propio Andrew Parker-Bowles en la coronación de Isabel II en 1953, cuando tenía 13 años, según él mismo ha explicado fue así porque su madre era una buena amiga del duque de Norfolk, el organizador de la ceremonia de Estado. Tampoco hay que olvidar que Andrew, militar del Ejército Británico, siempre estuvo en el círculo de la familia Windsor, era y sigue siendo un buen amigo de la princesa Ana y en sus tiempos, antes del divorcio de ambos matrimonios, era compañero de polo del príncipe Carlos.

