Fan de Eminen y aficionada al beatbox, las confesiones más sorprendentes de la duquesa de Kent

Son muchos los actos oficiales en los que vemos participar a la duquesa de Kent, estrechamente vinculada a la Familia Real británica por su matrimonio con el duque de Kent, primo hermano de Isabel II y una de las personas de su máxima confianza. Ahora hemos descubierto gracias a una entrevista concedida por la propia Katherine, de 89 años, su lado más desconocido y sorprendente. Gracias a su conversación con la periodista Camilla Tominey se ha revelado como una mujer muy aficionada a la música en todos sus estilos, que ha ejercido como profesora y está volcada en su faceta solidaria.

La música tuvo un papel protagonista en el broche de oro de las celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina y parece que para la duquesa de Kent también es un arte fundamental en su día a día. En su casa, dice, hay cabida para todos los estilos. "Escucho cualquier cosa. Me encanta la música", ha dicho en The Telegraph, señalando que no suele oír discos sino que prefiere la radio y está feliz cuando sus pies se mueven solos al escuchar el ritmo de los temas que ponen. "Incluso me gusta el beatboxing", ha explicado. Además, la esposa del príncipe Eduardo de Kent dice que no se sabe el nombre de todos los raperos pero sí siente especial cariño por Eminem, que tiene 15 premios Grammy además de ganar un Oscar por el tema Love yourself, que cantó en la última gala de estos prestigiosos galardones de cine.

La pasión de Katherine por la música la llevó a convertirla en su profesión. Durante 13 años impartió esta materia en una escuela primaria en Hull (ciudad de la costa norte de Inglaterra). Tras escuchar hablar al director del centro de la necesidad de encontrar un profesor de música, se ofreció como voluntaria. La mayor parte de su trayectoria educativa la desarrolló en el anonimato y sus alumnos la conocían como la Señora Kent. "Cuando estaba enseñando, lo primero que comencé a notar fue el poder de la música como estimulante para estos niños para darles confianza y confianza en sí mismos. Siempre me ha gustado el talento, me encanta ese cosquilleo en el cuello cuando ves el talento y comencé a darme cuenta de que estaba enseñando a niños muy, muy talentosos", sostiene.

Siendo niña, la duquesa de Kent ya aprendió a tocar instrumentos como el piano, el violín y el órgano e intentó entrar en la Royal Academy of Music, aunque no lo logró. Tras finalizar su etapa como profesora, siguió apostando por la música al crear Future Talent en 2004 junto a Nicholas Robinson. Se trata de una fundación que tiene como objetivo "romper barreras, crear oportunidades y aprovechar el poder de la música para transformar vidas en todo el Reino Unido". Esta organización tiene como embajadores a artistas como Judi Dench o Sting, entre otros.

Muy unida a los Windsor

En la última etapa hemos visto a los duques de Kent participando en citas como la celebración del 70ª aniversario de Isabel II en el trono o las carreras de Ascott. A lo largo del año suelen asistir a numerosos compromisos y son muy cercanos a los miembros de los Windsor. Además, están volcados en disfrutar de la familia que han formado. Son padres de George Windsor, conde de St Andrews, Lady Helen Taylor y Lord Nicholas Windsor, quienes los han convertido en abuelos en diez ocasiones.