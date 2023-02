Lady Susan Hussey vuelve a trabajar para la Familia Real británica tras dimitir por un escándalo de racismo

Tres meses después de renunciar a su cargo honorario dentro de la Casa Real al verse envuelta en una polémica de racismo, Lady Susan Hussey ha vuelto a trabajar con la Familia Real británica. La madrina de bautismo dle príncipe Guillermo, que durante años fue dama de compañía de Isabel II, representó el martes 21 de febrero a la princesa Ana en el Royal Hospital de Chelsea, donde se celebró un servicio conmemorativo por Frances Campbell-Preston, quien trabajó como dama de compañía de la Reina Madre durante cuatro décadas y falleció en noviembre con 104 años.

"A Lady Susan se le pidió formalmente que representara a la Princesa Real en el servicio. Estuvo encantada de hacerlo. Su posición oficial quedó registrada en el orden del servicio. Es estupendo verla de nuevo en el círculo de la realeza", ha dicho una persona de su entorno al Daily Mail. Su nombre, sin embargo, no quedó reflejado en el boletín que registra todos los actos oficiales de la Familia Real. En este documento sí aparecía Peter St-Clair-Erskine, séptimo conde de Rosslyn, como representante de los reyes Carlos y Camilla en esta misa.

Esta misma semana se ha visto también a Lady Susan Hussey, de 83 años, accediendo al Palacio de Buckingham por la entrada del personal. Vestida con un abrigo azul marino estilo capa, zapatos negros de tacón, un pañuelo al cuelo en tonos azules y verdes y en la mano derecha su bolso y una bolsa de tela, accedía a la sede administrativa del monarca, ubicada en pleno corazón de Londres. Este edificio ha sido la residencia oficial de los soberanos del Reino Unido desde 1837, pero Carlos III ha decidido cambiar la tradición y seguir viviendo con la reina Camilla en Clarence House.

La polémica en la que Lady Susan Hussey se vio envuelta parece haberse quedado atrás. En enero acudió a misa en Sandringham junto al soberano y la princesa Ana. Además, tal y como indica la prensa británica, es una de las invitadas por Carlos III a la ceremonia de su coronación, que tendrá lugar el 6 de mayo en la Abadía de Westminster. El monarca llevará primero la histórica corona de San Eduardo y al final de la ceremonia la Corona del Estado Imperial, con la que saldrá a saludar al balcón del Palacio de Buckingham. Por su parte, la reina consorte Camilla usará la corona de la reina María de Teck, a la que se van a incorporar los diamantes Cullinan III, IV y V, sacados del diamante más grande jamás encontrado.

El origen del conflicto

La controversia en la que se vio envuelta Lady Susan se generó durnate una recepción que presidió la reina Camilla para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. En ese acto le preguntó a la británica Ngozi Fulani, directora de la organización benéfica Sistah Space, de qué parte de África es, una cuestión que provocó la conmoción de la activista. "Ha sido como un interrogatorio. No fue solo unos segundos, duró varios minutos. Sentíamos, como mujeres negras, que éramos intrusas, que no éramos bienvenidas o aceptadas como británicas", decía Fulani a The Mirror.

Esta situación hizo que el Palacio de Buckingham obligara a Lady Susan a dimitir por no cumplir 'las políticas de diversidad e inclusión'. Un mes después tuvo una reunión "llena de calidez y comprensión" con Ngozi Fulani en el Palacio de Buckingham para ofrecer "sus más sinceras disculpas" por los comentarios que se hicieron y la angustia que causaron a la activista.