Era presidente de la BBC cuando se emitió la entrevista de Diana de Gales que sacudió Buckingham El marido de Lady Susan, madrina del príncipe Guillermo, también se vio envuelto en una polémica que refleja 'The Crown' Su mujer se ha visto obligada a dimitir de su puesto honorario dentro de la Casa Real británica por unos comentarios tachados de racistas

A sus 83 años Lady Susan Hussey, dama de compañía de Isabel II, se ha visto obligada a dimitir de su puesto honorario dentro de la Casa Real británica por un escándalo derivado de unos comentarios que realizó sobre el lugar de origen de una invitada a la cumbre en clave feminista de la reina Camilla de hace unos días por no cumplir “las políticas de diversidad e inclusion”. No es la primera dimisión ni polémica con la que se encuentra la también madrina del príncipe Guillermo ya que en los años noventa, su marido se vio envuelto en otro escándalo relacionado con Diana de Gales.

Lady Susan renunció a su puesto después de que pusiera en duda, durante una recepción en el Palacio de Buckingham, que Ngozi Fulani, directora de la organización benéfica Sistah Space, fuera británica y le preguntó. “¿De qué parte de África eres?, lo que provocó la conmoción de la activista. “Ha sido como un interrogatorio. No fueron sólo unos segundos, duró varios minutos. Sentíamos, como mujeres negras, que éramos intrusas, que no éramos bienvenidas o aceptadas como británicas”, explicó Fulani a The Mirror.

- Quién es Lady Penny, la gran amiga del Duque de Edimburgo

- Así es el Britannia, el barco de Isabel II en el que Carlos y Diana pasaron su luna de miel

La exdama de honor de la monarca británica durante décadas es la viuda de Marmaduke Hussey, más conocido como Duke, expresidente de la BBC que falleció en 2006. Duke Hyssey se vio envuelto durante la década de los años noventa en una fuerte polémica por la entrevista que Martin Bashir hizo a la princesa Diana para la cadena pública de televisión británica, una controversia que refleja la quinta temporada de The Crown.

VER GALERÍA

Hussey tuvo un agrio desencuentro, que se muestra en la serie de Netflix, con el entonces director general de la BBC, John Birt, por la intención de la cadena de emitir la entrevista de la princesa de Gales. Duke era una acérrimo monárquico, muy cercano al entonces príncipe Carlos y no comulgaba con el estilo de gestión ni los contenidos que Birt quería para la cadena. Dimitió de su cargo solo dos meses después de que se emitiera el programa. Su relación con la Casa Real era tan estrecha, fundamentalmente, por la cercanía que su esposa tenía con la difunta Reina.

En sus memorias, el expresidente de la BBC dijo sobre este incidente que “oscureció mis últimos meses en la cadena” y añadió: “Escribí al secretario privado de la Reina en nombre de los muchos miembros de nuestro personal que no creen que este programa reflejara nuestro mejor momento”.

Muchas décadas más tarde se ha sabido que la entrevista que Diana concedió al programa Panorama se consiguió bajo engaños y manipulación por parte de su presentador, Martin Bashir, quién usó extractos bancarios falsos y contó a la Princesa una serie de mentiras para lograr que se sentara y hablara como nunca de su matrimonio. La entrevista no podrá volver a emitirse.