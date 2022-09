¿Qué miembros de la Familia Real británica formarán parte hoy del cortejo fúnebre hasta Westminster?

Los restos de la reina Isabel II serán trasladados hoy miércoles hasta Westminster Hall, en Londres, donde permanecerán los próximos cinco días para que los británicos que así lo deseen puedan presentarle sus respetos. Un último traslado en el que la Familia Real se unirá en el cortejo fúnebre, caminando la distancia que separa el palacio de Buckingham de Westminster detrás del féretro de Isabel II. Se espera así que al rey Carlos III se unan en esta ocasión sus hermanos, Andrés, Ana y Eduardo, y sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry (que no han estado en Escocia estos días y a quienes sí se pudo ver ayer martes llegando a Buckingham), que harán el trayecto que comenzará en torno a las 14.20 horas (15.20 hora española) y se espera que llegue a Westminster Hall en torno a las 15 horas (16 hora española).

Quién es quién en el 'equipo' de Carlos III

¿Llevará a sus hijos? ¿Se sentará al lado de Guillermo? Todas las incógnitas del príncipe Harry en el funeral de su abuela

VER GALERÍA

Se espera que a pie caminen además Peter Philips, el hijo de la princesa Ana, además de Sir Tim Laurence, marido de Ana; el príncipe Richard, duque de Gloucester (primo de la reina Isabel), y David Armstrong-Jones, conde de Snowdon (hijo de la reina Margarita y por tanto sobrino de la reina Isabel). La reina consorte, Camilla, la princesa de Gales y Sophie Wessex se trasladarán en coche hasta Westminster. Cuando llegue el ataud de la Reina, habrá un breve servicio de 20 minutos conducido por el arzobispo de Canterbury. Hasta el próximo 19 de septiembre, fecha del funeral de Estado, permanecerá allí para que los británicos también tengan la oportunidad de despedir a su Reina.

En este cortejo fúnebre, el príncipe Harry no vestirá uniforme militar sino traje, dado que al abandonar sus funciones institucionales como miembro de la realeza, no se le permite llevar uniforme en los actos de duelo en memoria de Isabel II. Un portavoz del hijo del rey Carlos ha señalado a este respecto: “El príncipe Harry vestirá un traje durante los actos en homenaje a su abuela. Su década de servicio no está definida por el uniforme que vista. Pide, de manera respetuosa, que se fije la atención en la vida y el legado de su majestad Isabel II”. Recordemos que el príncipe Harry pasó diez años en el ejército británico y participó en dos misiones en Afganistán. Aunque el príncipe Andrés tampoco lleva uniforme tras haberle quitado la reina Isabel sus títulos castrenses a principios de este año 2022, sí se le permitirá hacerlo en la vigilia que se hará en Westminster hoy miércoles, como una señal de respeto hacia su madre.

VER GALERÍA

Harry se reunió con su padre y hermano en Balmoral el día de la muerte de la monarca, pero regresó al día siguiente a Windsor donde estaba su mujer. Dos días después, Harry y Meghan, junto a los ahora príncipes de Gales, salieron a dar las gracias a la multitud agolpada a las puertas de Windsor por las muestras de cariño recibidas. Era esta la primera imagen de las dos parejas juntas desde el 9 de marzo de 2020, cuando se reunieron con motivo del Día de la Commonwealth, y para Harry y Meghan fue su último acto como miembros de la Familia Real. Seguramente ninguno habría querido que esta foto se tomara en un momento de tanto dolor, pero las circunstancias han surgido así. Surge ahora la duda de si esta imagen de unión fraternal ante el inicio de la etapa de Carlos III, en la que Guillermo ejerce de heredero, es una reconciliación o solo una tregua. El martes por la noche se pudo ver además la primera imagen de Carlos III con su hijo velando los restos de la reina Isabel en el palacio de Buckingham.