George, Charlotte y Louis de Cambridge, acompañados por sus padres en su primer día en el nuevo colegio

Las aulas abren sus puertas de nuevo en todo el mundo para recibir a los estudiantes que comienzan la etapa de los deberes, los juegos en el patio, las clases de matemáticas y lengua, las divertidas travesuras... Un curso lleno de cambios para los los príncipes George, de nueve años, Charlotte, de siete, y Louis, de cuatro, quienes estrenan centro al incorporarse a Lambrook School. Antes de su primer día en este colegio, los bisnietos de Isabel II han tenido este miércoles una primera toma de contacto con las aulas en las que aprenderán los próximos meses y también con los compañeros con los que coincidirán. Han sido recibidos por el director, Jonathan Perry, que ha saludado con la mano a cada uno de los niños y ha dicho: "Bienvenidos, altezas reales".

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han asistido con sus hijos un acto de bienvenida con el resto de nuevos alumnos y sus respectivas familias que ha durado aproximadamente una hora y media. "Tienen muchas preguntas", ha dicho el segundo en la línea sucesoria en el centro al llegar. Se trata de una iniciativa que de manera anual realiza el colegio Lambbrook para las nuevas incorporaciones justo el día antes a que comience el curso escolar. Es por eso que los duques de Cambridge y sus tres hijos han acudido este miércoles al acto, la antesala al inicio oficial de las clases este 8 de septiembre. A partir del jueves, los príncipes George, Charlotte y Louis acudirán a este centro educativo que se encuentra cerca de Adelaide Cottage, la casa ubicada en los terrenos de Windsor.

Se imparte por ejemplo en el centro latín, además de inglés, matemáticas, francés, ciencias, griego, historia, geografía, diseño y tecnología, música, interpretación y arte, entre otras, además de natación y deportes. Se ofrecen también clases de gaita y de claqué. Uno de los cambios a los que tendrá que adaptarse George (es en su nivel donde está implantado) es a madrugar los sábados para acudir a clase, pues en este colegio se imparten horas algunas ese día. Los tres estudiarán en régimen abierto, no internos, que es otra de las opciones que se pueden elegir en la citada escuela, donde coincidirán con alumnos de edades comprendidas entre 13 y tres años.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton han tomado la decisión de mudarse a Windsor para que sus pequeños puedan tener un mayor contacto con la naturaleza y una vida más libre. Estarán además más cerca de su bisabuela, la reina Isabel, que de momento sigue con los compromisos de su agenda en Balmoral , donde recibió a la nueva primera ministra británica, Liz Truss.

Dado que la casa a la que se acaban de mudar es más pequeña que la anterior, el príncipe Guillermo y Kate han tenido que hacer algunos ajustes, en concreto, de personal. No es que prescindan de sus trabajadores sino que, como solo hay cuatro habitaciones, algunos de ellos no podrán pernoctar allí. Es el caso de la nanny que se ocupaba de los niños, la española María Teresa Turrión que, aunque seguirá con su trabajo a tiempo completo, no dormirá junto al resto de la familia, pasos que seguirán otros empleados como el chef o el ama de llaves. Esto supone que los pequeños dispondrán de más tiempo en privado con sus padres, algo de lo que ya disfrutarán en la época de las vacaciones estivales por ejemplo.

La visita de los duques de Sussex

Este inicio de curso coincide en una semana en que todas las miradas están puestas en la Familia Real británica, pues la visita del príncipe Harry y Meghan no deja de acaparar titulares. Se trata de un viaje privado que ha levantado un gran revuelo pues llegó precedido de unas explosivas declaraciones de la duquesa de Sussex en The Cut, en las que hablaron de la tensa relación del príncipe Harry y su padre, el príncipe Carlos. La pareja rechazó además la invitación de este para alojarse en su casa de Balmoral, lo que habría molestado al hijo de la reina Isabel.

Además de Manchester, donde Meghan pronunció el comentario inaugural del One Young World Summit, la pareja visitó Alemania, concretamente Düsseldorf, donde Harry habló de la próxima edición de los Juegos Invictus. Aunque se produjo de una estancia de carácter privado (recordemos que desde el llamado Megxit, se desvincularon de sus compromisos institucionales con la realeza), el recibimiento que organizaron para el matrimonio en el país germano fue por todo lo alto, lo que recordó más a una visita real. Las autoridades de la ciudad sin embargo recalcaron el carácter civil de este periplo, asegurando que la pareja sufragó su propio equipo de seguridad.