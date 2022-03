Los duques de Cambridge, obligados a modificar su agenda a última hora en su tour por el Caribe

La agenda de los duques de Cambridge ha sufrido un cambio en el último momento, cuando quedan escasas horas para comenzar su viaje oficial al Caribe, enmarcado en el Jubileo de Platino de la Reina de Inglaterra (la monarca cumplió el 6 de febrero 70 años en el trono). El príncipe Guillermo y Kate Middleton van a estar hasta el próximo sábado 26 de marzo recorriendo tres países que forman parte de la Commonwealth y por tanto tienen como jefa de Estado a Isabel II: Belice, después Jamaica y por último Las Bahamas. Es precisamente en su primer destino donde no se seguirá la ruta que inicialmente habían trazado tal y como ha confirmado el Palacio de Kensington.

El domingo, el segundo en la línea de sucesión al trono británico y su esposa tenían planeando conocer la granja de cacao Akte'iL Ha en Indian Creek, al tratarse de un gran ejemplo de agricultura sostenible. Sin embargo, los residentes se han manifestado con pancartas en contra de esta visita. Tal y como indica Daily Mail, el presidente de la aldea, Sebastian Shol, no está de acuerdo con que los duques de Cambridge aterricen con su helicóptero en su campo de fútbol: "No queremos que aterricen en nuestra tierra, ese es el mensaje que queremos enviar". Por su parte, el líder de la juventud de la aldea, Dionisio Shol, define como "colonialismo" la forma en la que se ha organizado la visita porque, según sus palabras, no se ha respetado a los líderes de la comunidad. Además, los habitantes de este lugar tienen desde hace tiempo una disputa con Flora and Fauna International, organización benéfica de conservación que tiene como patrocinador al Príncipe.

El Gobierno de Belice ha confirmado en un comunicado que, ante la polémica surgida, el príncipe Guillermo y Kate Middleton harán una visita a otro punto del país "Indian Creek fue uno de varios sitios que se consideraron. Debido a problemas en la aldea, el Gobierno de Belice activó su planificación de contingencia y se seleccionó otro lugar para mostrar el espíritu empresarial de la familia maya en la industria del cacao", se puede leer en el texto, donde no indican cuál es el lugar que se ha elegido finalmente. Los duques de Cambridge llegan al aeropuerto del citado país la tarde de este sábado, cuando serán recibidos por la gobernadora general, Froyla Tzalam. Tras esto se desplazarán al centro de la ciudad para reunirse con el primer ministro, Johnny Briceño.

Durante su estancia en Belice, los Duques verán sitios mayas históricos y conocerán más detalles de la comunidad garífuna así como de la rica biodiversidad que posee el país. En su segunda parada, Jamaica, se reunirán con las Fuerzas de Defensa y celebrarán el legado de Bob Marley y de otros músicos locales innovadores junto con algunas estrellas. El viaje concluirá en las Bahamas, donde conocerán las comunidades de varias islas. Además, serán testigos de un Junkanoo, que es un desfile cuyo origen se remonta a más de un siglo en el que hay música, baile y disfraces.

Los hijos de los duques de Cambridge, en Londres

En este viaje internacional conjunto, que llega casi tres años después de visitar juntos Pakistán, los duques de Cambridge no contarán con la compañía de sus tres hijos como sí ha ocurrido otras veces. Durante esta semana, el príncipe George (8 años), la princesa Charlotte (6) y el príncipe Louis (3) se quedarán en su residencia del Palacio de Kensington para seguir adelante con sus obligaciones escolares. A su lado tendrán en todo momento su niñera, la española María Teresa Turrión Borrallo, que trabaja para la Familia Real desde 2014 Anteriormente estudió en el prestigioso Norland College, considerada la mejor escuela de niñeras del mundo, y trabajó para otras familias de alto perfil.

