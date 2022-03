Los duques de Cambridge, presentes en el acto La Familia Real británica celebra el día de la Commonwealth con la gran ausencia de Isabel II El príncipe Carlos ha sido el encargado de representar a su madre, la Reina, en un servicio religioso donde no faltaba la música y el espectáculo

La Abadía de Westminster en Londres ha acogido los actos de celebración por el día de la Commonwealth, una fecha marcada a fuego en el calendario de la Familia Real británica que en esta ocasión ha contado con una ausencia más que notable: la de la reina Isabel II. La monarca de 95 años, a quien se ha echado especialmente de menos, no podía asistir a este evento tan señalado por primera vez en casi una década. Carlos de Inglaterra era el encargado de representar a su madre durante el tradicional servicio religioso anual, que reúne no solo a los miembros de la monarquía sino también a distintas autoridades del Reino Unido y de otros países de la organización. Camilla de Cornualles, que lucía un look de color morado con abrigo y sombrero a juego, acompañaba a su marido durante su trayecto hasta el interior de la iglesia. En el patio empedrado de la misma, una orquesta amenizaba con su música la entrada de todos los invitados, entre ellos el príncipe de Gales y su esposa.

No han faltado a la cita los duques de Cambridge, a quienes hemos visto llegar al templo con una sonrisa en el rostro antes de que diera comienzo la ceremonia. Kate Middleton, que apostaba por un bonito conjunto de color azul, caminaba junto a su esposo mientras este saludaba a algunos de los allí presentes. El primer ministro Boris Jonhson, que ya dentro del templo estrechaba la mano tanto a los miembros de la Familia Real como a los sacerdotes, también se ha dejado ver en esta jornada tan significativa para todos ellos. Junto a él, se encontraban algunos de los componentes de su gobierno como la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss. Por su parte, Isabel II no se dejaba ver finalmente en el acto solemne, tal y como anunciaba Buckingham el pasado viernes, después de su reaparición pública días atrás una vez había superado el covid que se le detectó el pasado 20 de febrero.

A pesar de su ausencia, la Reina ha emitido esta mañana un comunicado en el que expresaba su deseo de que la Commonwealth "siga siendo una fuerza influyente para el bien de nuestro mundo durante las próximas generaciones", ha dicho, renovando así su promesa hecha en 1947 de "estar siempre al servicio" de la organización. En su última aparición, a la monarca se la veía con buen aspecto y muy recuperada en una recepción con Justin Trudeau, presidente de Canadá, por lo que se esperababa su presencia en el día de hoy. Sin embargo, desde Palacio revelaron que finalmente la reina de Inglaterra le había pedido a su hijo mayor y heredero de la corona que la representara en una fecha tan importante. Al parecer, la decisión no se tomaba por el estado de de salud de la Reina sino por el trastorno que el viaje podría ocasionar a la soberana de 95 años, que recientemente reconoció tener problemas de movilidad.

La última vez que pudimos ver a Isabel II en este servicio de la Commonwealth fue el 9 de abril de 2020, coincidiendo con el último acto institucional representando a la corona británica del príncipe Harry y Meghan Markle. El año pasado, debido a la pandemia, no se pudo efectuar de manera presencial y la Reina lo celebró con un programa especial emitido por televisión. Este acto de gran arraigo y tradición, que supone el mayor servicio interreligioso del año, congrega a representantes de una red global de 53 países que mantienen lazos históricos con el Reino Unido, unas dos mil millones y medio de personas de las cuales el sesenta por ciento tienen menos de treinta años. La actuación de la artista Emeli Sandé, cánticos maorís, desfile de banderas, flores traídas de distintos países de la Commonwealth, el espectacular coro de góspel de la Universidad de Portsmouth o bailes regionales han tenido lugar en una ceremonia en la que el Decano de Westminster, David Hoyle, ha invitado a dar las gracias por la diversidad y a orar por la paz y la unidad.

