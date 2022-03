Los duques de Cambridge llegan a Belice para arrancar su gira caribeña

Los duques de Cambridge han sido recibidos en Belice, la primera parada de su tour por El Caribe que les llevará también a Jaimaica y las Bahamas hasta el 26 de marzo. El príncipe Guillermo y su esposa recorrerán estos tres países de la Commonwealth en representación de Isabel II, su jefa de Estado, con motivo de la celebración de sus 70 años en el trono. Tras llegar al aeropuerto internacional Philip S. W Goldson, bajaban las escaleras de un avión que llevaba la bandera de Reino Unido y el distintivo de la corona británica. Allí, la pareja era recibida con honores por las autoridades locales entre la fanfarria de la guardia militar y veíamos a una Kate Middleton muy sonriente, mientras lucía un favorecedor conjunto estampado de color azul a juego con su bolso y los zapatos de tacón. A continuación, la agenda no les ha dado tregua ya que seguidamente se veían con el primer ministro del país, Johnny Briceño y su esposa Rosanna, en el histórico edificio Laing de la ciudad que suele albergar reuniones al más alto nivel.

Durante los próximos dos días, los Duques conocerán sitios mayas históricos, celebrarán la cultura de la comunidad garífuna y explorarán la rica biodiversidad del país antes de culminar su visita con una recepción. No obstante, su visita a Belice ha sufrido un cambio de última hora. El domingo, tenían planeando conocer la granja de cacao Akte'iL Ha en Indian Creek, al tratarse de un gran ejemplo de agricultura sostenible. Sin embargo, se han encontrado con la oposición de los residentes, por lo que el Gobierno del país ha confirmado en un comunicado que, ante la polémica surgida, el príncipe Guillermo y Kate Middleton harán una visita a otro punto del país en el que también podrán conocer de cerca la industria del cacao.

El martes pondrán rumbo a Jamaica donde conocerán a las Fuerzas de Defensa del país y celebrarán tanto el legado de Bob Marley como otros músicos locales innovadores junto con algunas estrellas. El miécoles serán agasajados con una cena de Estado antes de asistir al desfile de las Fuerzas Armadas del país. Su último destino antes de regresar a Reino Unido serán las Bahamas, donde conocerán las comunidades de varias islas y serán testigos de un Junkanoo, que es un desfile cuyo origen se remonta a más de un siglo en el que hay música, baile y disfraces.

Es la primera gira internacional que realizan los duques de Cambridge desde que viajaron a Pakistán hace tres años, pero no son los únicos que retoman los tours por la Commonwealth. Entre el 23 y el 25 de marzo, el príncipe Carlos visitará junto a Camilla de Cornualles la República de Irlanda mientras que los condes de Wessex estarán entre el 22 y el 28 de marzo en Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Por su parte, la princesa Ana se desplazará hasta Papúa Nueva Guinea del 11 al 13 de abril. El tercer hijo de la Reina y Felipe de Edimburgo no hará ninguna visita. Cabe recordar que el príncipe Andrés se retiró de la vida en noviembre de 2019 y en enero de este año la monarca aseguró que el duque de York seguirá sin desempeñar ninguna función pública. Después de esta visitas al extranjero, la Familia Real participará en junio en las celebraciones oficiales por el Jubileo de Platino de la soberana, entre las que se incluye el Trooping the Colour, una misa en la Catedral de St.Paul y un almuerzo.

