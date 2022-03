El príncipe Guillermo hace este comentario sobre Kate y provoca una intensa reacción

Que los duques de Cambridge están igual de enamorados que el primer día (ya hace diez que se casaron) ha quedado de nuevo demostrado por uno de los espontáneos comentarios del príncipe Guillermo en una de sus últimas apariciones públicas. Una anécdota de su vida en común que rápidamente se ha convertido en viral y ha sido muy aplaudida. Fue durante la reciente visita de la pareja a Gales, uno de los compromisos que se enmarca en las celebraciones del Jubileo de la reina Isabel II, cuando uno de los presentes escuchó el natural detalle que contó el hijo del príncipe Carlos. “Kate tiene las manos más frías. Dicen que ‘manos frías, corazón cálido’” apuntó. Una inocente y natural explicación que ha conquistado a quienes siguen los pasos de la pareja, que el próximo mes de mayo brindará por su 11º aniversario de boda.

La espontaneidad de Guillermo y Kate durante sus compromisos públicos no es algo extraño pues se suelen mostrar muy cómplices y cercanos, haciendo en ocasiones guiños a su vida en común y a las ocurrencias de sus hijos. Conversaciones informales con las que dan a conocer un poco más cómo es su día a día fuera de los focos del protocolo. Hace poco por ejemplo Kate leyó en televisión el mismo cuento que escuchan sus hijos y, en una visita a una guardería, Guillermo bromeó sobre la posibilidad de tener otro bebé mientras su mujer acunaba a uno. Estos gestos han convertido a la pareja en una de las más queridas en Inglaterra, que ve en ellos el futuro de la monarquía.

En las miradas y los pequeños gestos que se dedican el uno al otro, Kate y Guillermo conquistan a quienes admiran su historia de amor. A finales del pasado año, un piropo lanzado por el cómico Alan Carr a la Duquesa fue correspondido con una intensa mirada de orgullo de Guilermo a su mujer. "Nos sentimos increíblemente honrados de estar acompañados por sus altezas reales, el duque y la duquesa de Cambridge ... Señora, ¿puedo decir lo absolutamente hermosa que se ve esta noche? " dijo el presentador de la gala Royal Variety Performance.

En casa tienen además al mejor de los relevos en lo que a simpatía se refiere, pues su hijo George está demostrando, a sus escasos ocho años, cómo va dando pasos firmes hacia el papel que le tocará desempeñar cuando llegue el momento. Su corta edad no es impedimento para que demuestre una gran madurez en cada una de sus apariciones en las que, por supuesto, no falta esa espontaneidad propia de un niño, pero también heredada de sus padres. Buen ejemplo de ello fue el reciente partido de rugby en el que la duquesa de Cambridge se estrenó como patrocinadora real de la Rugby Football Union, en el que George contó que, aunque practicaba ese deporte todavía no había hecho una de las típicas jugadas con las que se frena a un jugador en su avance. “¡Sí lo has hecho!” aseguraba su madre entre risas.