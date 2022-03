Zara Tindall, nieta de Isabel II, está embarazada de su tercer hijo

El 2020 se va a despedir con muy buenas noticias para la Familia Real británica. Zara Tindall, hija de la princesa Ana y, por tanto, nieta de Isabel II está embarazada de su tercer hijo. La aristócrata y su marido, la exestrella del rugby inglés, Mike Tindall ya son padres de dos niñas Mia, de 6 años, y Lena, de dos, y darán próximamente la bienvenida a su nuevo bebé que les convertirá en familia numerosa. Ha sido el deportista el encargado de anuncar la noticia en el podcast The Good, The Bad & The Rugby donde djo: "Ha sido una buena semana para mí, el tercer Tindall está en camino", tal y como ha informado HELLO!, la versión británica de ¡HOLA!

Zara, de 39 años, y Mike, de 42, se casaron en julio de 2011 y de momento no ha trascendido cuándo se producirá el nacimiento, aunque todo indica que será ya para el año 2021. Con este anuncio, la familia cumple su sueño de convertirse en numerosa después de haber pasado por algunos episodios un tanto amargos. La nieta de Isabel II y del duque de Edimburgo sufrió dos abortos espontáneos antes de dar la bienvenida a la que de momento es su hija menor. No fue hasta un tiempo después cuando la amazona reveló en el Sunday Times está difícil pérdida. "Durante un tiempo no hablé de ello porque era demasiado duro, pero como todo, el tiempo todo lo sana". Aunque sus padres no ostentan ningún título real por decisión de la princesa Ana, el próximo miembro de los Windsor ocupará el puesto número 21 en la línea de sucesión al trono, por detrás de sus hermanas.

Con dos niñas, todo podría indicar a que la pareja estaría buscando el ansiado niño, con este tercer embarazo. De hecho, la exestrella de la selección inglesa comentó en el podcast que "me gustaría un niño esta vez, tengo dos niñas y me gustaría un varón. Me encantará si es niño o niña, pero por favor, que sea niño", dijo bromeando. Lo cierto es que tanto Zara como Mike se han mostrado siempre como unos padres muy cariñosos con sus pequeñas, tal y como ellos mismos suelen relatar de vez en cuando. Así, Mike habló hace unos meses sobre cómo había sido educar a sus hijas en casa durante el confinamiento provocado por la pandemia y como su hija mayor, Mia, regresó a tiempo completo al colegio. Aunque los otros dos embarazos de Zara Tindall fueron anunciados de manera formal por el Palacio de Buckingham, este se ha hecho de una manera mucho más informal. Un portavoz de la Casa Real dijo que "Su Majestad y el duque de Edimburgo han sido informados de la noticia y están encantados"

El próximo bisnieto de la monarca británica no será el único bebé que nacerá próximamente. La princesa Eugenia, hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson, y su marido, Jack Brooksbank, anunciaron el pasado septiembre que a principios de 2021 se convertirán en padres por primera vez. Estas dos noticias contrastan con la confesión que hace unas semanas, a finales de noviembre, Meghan Markle escribió un desgarrador artículo de opinión en el New York Times en el que reveló que sufrió un aborto. Rompiendo su privacidad, como nunca antes lo había hecho y en primera persona reveló que el pasado julio perdió al bebé que esperaba. "Mientas abrazaba a mi primogénito sabía que estaba perdiendo al segundo", escribió la mujer de Harry en el periódico estadounidense. Los duques de Sussex son padres de Archie, que nació en mayo de 2019.

