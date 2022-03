El divertido (y extraterrestre) motivo por que el Zara Tindall cambió a última hora el nombre a su hija

A pesar de la pandemia, Zara y su marido Mike Tindall no han perdido ni un ápice de su sentido el humor. La hija de la princesa Ana de Inglaterra disfrutó desde su casa de las carreras de Ascot, que este año han tenido que hacerse a puerta cerrada a causa del coronavirus. La pareja no dudó en vestirse con el estricto código de vestimenta que rige el evento y hasta de lucir tocado y chistera para seguir las competiciones ecuestres más famosas del mundo por televisión. El matrimonio, que se dio el ‘sí, quiero’ el 30 de de julio de 2011 en Escocia, tiene dos hijas Mia Grace, de seis años y Lena Elizabeth, de dos. Es precisamente el nombre de la pequeña el que ha saltado a primera plana. Sus padres lo cambiaron en el último momento por una divertida razón con guiño cinematográfico.

La benjamina de la casa, en un principio no se iba a llamar Lena, tal y como reveló su madre a Telegraph. “Me gustó el nombre de Elena, pero como no quería que sus iniciales fueran E. T. fue Lena”, que significa ligero y es de origen griego. Además, Zara y Mike quisieron rendir un homenaje a la Reina, abuela de ella, con el segundo nombre elegido para su hija menor, Elizabeth. Lena no es la única persona de la Familia Real británica que tiene el honor de llamarse igual que la soberana. La princesa Charlotte, segunda hija de los duques de Cambridge, Beatriz de York, la princesa Ana y hasta la propia Zara también se llaman Elizabeth.

Tanto Zara y Mike han llamado a sus hijas con nombres poco frecuentes entre los miembros de la monarquía inglesa, quizá porque a diferencia de algunos de sus primos y lo mismo que le sucede a su madre, ellas no tienen títulos reales. La princesa Ana rechazó que tanto Zara como su hermano, Peter Phillips, tuvieran el tratamiento de altezas reales con lo que han podido ser libres para elegir sus propias vidas y trabajos y ganar así su propio dinero. Zara es una reputada jinete que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012.

Sobre su ausencia de tratamiento regio, Zara Tindalla se pronunció en 2015 al respecto en el periódico The Times. “Tengo mucha suerte de que mis padres decidieran que no usáramos título ya que crecimos e hicimos todas las cosas que tuvimos oportunidad de hacer”. El exsecretario de prensa del Palacio de Buckingham, Dickie Arbiter, dijo a The Sun que “fue un golpe maestro por parte de la Princesa Real que decidiera no darles títulos a sus hijos”. “Ser plebeya le permitió a Zara crecer como mujer y nunca ha tenido presiones. Ella se ha beneficiado de todo tipo de formas, dijo el extrabajador de la Casa Real.