El desgarrador artículo de opinión de Meghan Markle en el que revela que sufrió un aborto

Malas noticias para los duques de Sussex. Meghan Markle ha contado que perdió el bebé que esperaba el pasado verano. Una dolorosa confesión que ella misma ha querido relatar en primera persona con un desgarrador y sincero artículo de opinión que se ha publicado en el New York Times. La triste noticia viene después de que en los últimos tiempos se haya especulado mucho con la idea de que la Duquesa pudiera estar embarazada, sobre todo a raíz de las últimas imágenes de la pareja de hace unas semanas celebrando el Día del Armisticio en un cementerio de Los Ángeles, en las que su figura se vio algo más redondeada y después de que se conociera que quería retrasar el juicio contra los tabloides británicos, lo que hizo pensar que el matrimonio podría estar esperando la llegada de un hermanito para su hijo Archie, que nació el 6 de mayo de 2019. En su testimonio, deja el descubierto su vida más íntima como nunca antes lo había hecho y en uno de los periódicos más importantes y prestigiosos del mundo.

- Así es Frogmore Cottage, la casa de los duques de Sussex, donde ya vive Eugenia de York

VER GALERÍA

Meghan siempre se ha caracterizado por ser una mujer muy sincera que afronta los problemas de cara y que no tiene reparos en hablar de temas tabú o espinosos. Pero, también es muy celosa de su intimidad y siempre se protege mucho de los medios de comunicación. Por eso, este testimonio ha llamado tanto la atención por cómo y dónde se ha hecho: en un periódico, pero no en uno cualquiera, en uno estadounidense, el New York Times, considerado como el diario por excelencia del país, que ha ganado el Premio Pulitzer en 125 ocasiones y que es de corte demócrata y progresista, y a través de una columna de opinión para suscriptores del rotativo. La elección de abrirse de esta manera con este formato y en ese soporte sorprende, sobre todo, cuando la duquesa de Sussex mantiene un litigio judicial con varios tabloides británicos precisamente por intromisión en su privacidad. También es inaudito que un miembro de la Familia Real británica hable de un tema tan personal de manera pública, tan abierta y tan franca, en un periódico con un alcance tan global, explicando cómo sucedieron los hechos y los sentimientos que despertó en ella esta dura experiencia y en su marido, el príncipe Harry. Este movimiento podría dejar la puerta abierta a que ¿quizá sea este el debut de Meghan como columnista del New York Times?

VER GALERÍA

A corazón abierto, Meghan narra cómo fue esa terrible mañana del pasado mes de julio cuando sus deseos de volver a ser madre se torcieron. Después de preparar el desayuno y dar de comer a sus perros, sintió "un fuerte calambre" tras cambiar el pañal al pequeño Archie. El dolor fue tan intenso que se cayó al suelo con el niño en sus brazos. En ese momento sintió que algo no iba bien. "Sabía, mientras abrazaba a mi primogénito, que estaba perdiendo al segundo", escribe en el artículo. Lo que recuerda después es que estaba en la cama del hospital y el príncipe Harry junto a ella. "Sentí la palma de su mano húmeda por nuestras lágrimas y besé sus nudillos" y fue entonces cuando empezó a pensar cómo superarían la pérdida. En el artículo, titulado Las pérdidas que compartimos, Meghan también quiere reflexionar sobre la importancia de interesarse por lo demás con un simple "¿Estás bien?" para luego contar que este 2020 ha sido muy difícil para todos por culpa del COVID. Meghan sigue con su relato que da muestras de lo dolorosa que ha sido esta experiencia: "Perder un hijo significa cargar con un dolor casi insoportable, experimentado por muchos, pero del que pocos hablan. Mi esposo y yo descurbimos que en una planta de hospital con cien mujeres, entre diez y veinte habian sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, este tema sigue siendo tabú", lamenta en su misiva en el rotativo.

VER GALERÍA

- El príncipe Harry reaparece por sorpresa en la televisión británica

El valiente testimonio de Meghan no es el primero que hace al respecto una de las mujeres de la Familia Real británica, aunque sí es el primero que se hace con estas características. En julio de 2018, Zara Tindall, hija de la princesa Ana y nieta de Isabel II, confesó que tuvo un segundo aborto involuntario antes del nacimiento de su segunda hija Lena. En diciembre de 2016 se anunció que la prima de Harry y su marido, Mike Tindall, habían perdido un bebé, pero lo mantuvieron en secreto hasta hace dos años. "Tienes que dejar pasar un período de silencio, porque es demasiado duro", confesó entonces al Sunday Times. La condesa de Wessex perdió a su primer bebé en diciembre de 2001 cuando fue trasladada en avión al hospital después de sufrir un embarazo ectópico potencialmente mortal.

VER GALERÍA

Sin embargo, a diferencia de otras mujeres de los Windsor, Meghan ha querido que su testimonio llegue a todo, a través de un potente altavoz, como es el New York Times para animar a otras mujeres a hablar sobre el tema en la víspera del Día de Acción de Gracias. "Comprometámonos a preguntarle a los demás ¿Estás bien?". Precisamente en su columna de opinión relata que a raíz de la pérdida gestacional había pensado en la gira real que hicieron por África en septiembre de 2019. "Estaba agotada. Daba de mamar a nuestro hijo pequeño y estaba tratando de mantener un buen aspecto ante los ojos del público. ¿Estás bien? Me preguntó un periodista. Le respondí con sinceridad, sin saber que lo que decía resonaría en tantas personas que hubieran estado sufriendo en silencio. Mi respuesta pareció dar permiso a la gente para decir su verdad y lo que más me ayudó fue la pregunta en sí". Las palabras de Meghan se producen después de que Chrissy Teigen contase a finales de octubre cómo se sintió tras perder a su bebé, precisamente para ayudar a las personas que hayan pasado por la misma situación que ella. La modelo y su marido John Legend perdieron al bebé que esperaban en el quinto mes de gestación.

VER GALERÍA

Fue precisamente el pasado verano, cuando los duques de Sussex se compraron un mansión en Santa Bárbara (California) en la que viven desde entonces con su hijo Archie tras haber pasado unos meses en la propiedad del actor Tyler Perry en Beverly Hills y cuando les vimos, tanto juntos como de manera individual, en diversas intervenciones virtuales desde su nueva casa, la Duquesa se mostró muy afectada por la muerte a manos de un policía de George Floyd y donde volvió a referirse a la "toxicidad" que hay en los medios. A mediados de julio también se la vio en la cumbre del movimiento Girl Up donde lanzó un poderoso mensaje a las niñas en su primer acto tras dejar de ser royal.

A mediados de octubre de 2018, el Palacio de Kensington anunció que Harry y Meghan estaban esperando un hijo que nacería en la primavera de 2019. En aquella ocasión, el anuncio vino precedido por una serie de rumores que se hicieron especialmente intensos a raíz de la boda de Eugenia de York y Jack Brooksbank. Para disimular su estado, Meghan eligió un discreto abrigo azul marino para acudir al enlace en el que solo abrochó los botones de arriba, dejando sueltos los de la zona del vientre.

Loading the player...

Así reflexionaba Meghan en verano sobre su vida en Estados Unidos