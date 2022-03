En el concurso 'Strictly Come Dancing' El príncipe Harry reaparece por sorpresa en la televisión británica Es la primera vez que participa en un programa de una cadena nacional desde que abandonase sus obligaciones reales

Desde que a comienzos de año los duques de Sussex iniciaran un nuevo capítulo dejando Reino Unido para instalarse en Los Ángeles, su vida ha cambiado mucho. Las apariciones públicas del matrimonio son escasas ya que no tienen compromisos oficiales que cumplir y la crisis sanitaria en la que nos encontramos impiden que la pareja viaje nuevamente a Europa. Sin embargo, este fin de semana el príncipe Harry ha estado de alguna manera en su país natal, eso sí, sin salir de casa. El nieto de la reina Isabel ha protagonizado un histórico momento televisivo al aparecer en el programa Strictly Come Dancing, la versión británica de Bailando con las estrellas, en la que es su primera participación en un programa de su país desde que diese un paso atrás en sus obligaciones reales. Sin embargo, su intervención en el concurso no ha sido bailando, sino mediante una videollamada para apoyar a uno de los participantes, John-James Chalmers -es uno de sus mejores amigos-, y a su pareja profesional, Amy Dowden.

"Bonito bronceado JJ. Hola Amy, es un placer conocerte", ha comenzado a decir con gran sentido del humor. El príncipe Harry le ha mandado un cariñoso mensaje a su amigo, del que dice estar muy orgulloso. "No eres un bailarín, lo que demuestra que puedes hacer cualquier cosa que te propongas, lo cual es increíble. Estás teniendo ahora mismo un impacto en la sociedad", ha indicado el marido de Meghan Markle. Además, ha recordado uno de los mejores momentos que han vivido juntos, los Juegos Invictus. Cabe destacar que en este evento deportivo, Chalmers ganó en 2014 una medalla muy significativa ya que tres años antes había sido víctima de una explosión cuando estaba en Afganistán con la Marina Real. En 2016 volvió a este evento ya como embajador y trabajando en la cobertura de la competición. "Si el príncipe Harry no hubiera creado los Juegos Invictus, no habría tenido ese momento catalizador que cambió mi vida para siempre", ha dicho.

Aunque el público británico ha descubierto ahora el talento de JJ sobre la pista, lo cierto es que el príncipe Harry y Meghan Markle ya sabían que se le da muy bien puesto que estuvo presente en su boda y no paró de moverse al ritmo de la música. Un divertido momento del que hablaba para HELLO! recientemente. "Recuerdo haber bailado en la boda de Harry y Meghan. Fue una especie de reencuentro, ya que había muchos amigos comunes míos y de Harry allí", contaba Chalmers. Tanto él como su mujer, Kornelia Chitursko, con la que tiene un hijo, asistieron al enlace de los duques de Sussex, que tuvo lugar el 19 de mayo en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, y estuvieron en la celebración posterior, una fiesta privada en Frogmore Cottage.

Apoyo incondicional a los Sussex

Cuando se conoció la decisión de Meghan y Harry de dejar de ser miembros senior de la Familia Real británica, JJ Chalmers fue una de las primeras personas que apoyó públicamente a su amigo y recordó que el duque de Sussex pone por delante el bienestar y la protección de su mujer y el pequeño Archie Harrison. "Cuando observas la decisión que ha tomado, creo que lo más importante es que proteja a su familia, porque esa es la regla número uno, ser padre y esposo”, aseguraba. Unas palabras similares a las pronunciadas por el exprimer ministro británico David Cameron o el jugador de polo argentino Nacho Figueras, ambos amigos cercanos del Príncipe.

