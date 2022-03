La última faceta que nos falta por descubrir del príncipe Harry: ¡cómico! Participará de manera virtual en 'Stand Up for Heroes', un evento de humor con el que se pretende recaudar dinero para los militares veteranos

Príncipe, duque, militar, padre de familia… A Harry de Inglaterra parece que no se le resiste nada y se está mostrando en los últimos tiempos como un hombre de lo más polifacético. Desde que abandonara Reino Unido para emprender una nueva vida, con su mujer Meghan y su hijo Archie, y se alejara de la primera línea de la Familia Real, el nieto de Isabel II no deja de sorprendernos. El próximo reto al que se enfrentará será a un espectáculo cómico en el que participará de manera virtual, mientras crecen los rumores que apuntan a que su mujer podría estar embarazada de nuevo. Su nueva aparición será en el acto Stand Up for Heroes de la Fundación Bob Woodruff, que contará con varias estrellas que aportarán su granito de arena para recaudar fondos para los militares veteranos.

VER GALERÍA

El cómico, actor, escritor y productor estadounidense Jon Stewart, conocido como su trabajo en el programa The Daily Show, emitido por Comedy Central, ejercerá de maestro de ceremonias de este evento que se celebrará por primera vez de manera on line y en el que Harry compartirá escenario virtual con estrellas de la talla de Bruce Springteen, Sheryl Crow, Brad Paisley y Tiffany Haddish, entre otros muchos. “Le debemos mucho a nuestros valientes veteranos militares y sus familias por el servicio y sacrificio a nuestro país. Es muy gratificante tener la oportunidad de honrarlos año a año a través de este evento”, ha dicho Caroline Hirsch, fundadora del Festival de Comedia de Nueva York, en el que se engloba el espectáculo, uno de los momentos televisivos más divertidos del año. El programa se retransmitirá el 18 de noviembre a las nueve de la noche, hora local, por varias cadenas y plataformas de internet.

VER GALERÍA

- ¡Es su elección! Meghan Markle vuelve a romper las reglas 'reales'

- La amenaza a la que se enfrentan el príncipe Harry y Meghan (y no es del tipo que te imaginas)

El esposo de Meghan Markle está muy involucrado con los militares. Durante una década sirvió en el Ejército Británico y fue desplegado en Afganistán y aunque sus funciones institucionales en este campo han quedado relegadas tras abandonar sus deberes monárquicos, lo cierto es que sigue teniendo una significativa vinculación con el mundo castrense. Tiene el rango de mayor, teniente comandante y cabeza de escuadrón y a su regreso de esta operación creó los Juegos Invictus en el que participan militares con lesiones o con discapacidades.

VER GALERÍA

Este pasado domingo, los duques de Sussex acudieron al cementerio nacional de Los Ángeles para rendir su particular tributo a los soldados caídos en actos de servicio. Depositaron unas flores cortadas del jardín de su mansión de Santa Bárbara (California) en las tumbas de los soldados de la Commonwealth. También colocaron una ofrenda floral en un obelisco del camposanto que tiene la siguiente inscripción: “En memoria de los hombres que ofrecieron sus vidas en defensa de su país”. Antes y según The Times, el príncipe Harry intentó que se colocara una ofrenda en su nombre en el Cenotafio de Londres, pero la petición fue denegada por los funcionarios del Palacio de Buckingham, así que por eso decidieron rendir su propio homenaje, horas después de que a miles de kilómetros lo hiciera la Famila Real británica.

Haz click para ver el documental de Harry de Ingleterra, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!