Claro que Archie también ha sido protagonista del discurso de Navidad de Isabel de Inglaterra

El nacimiento de Archie Harrison Mountbatten-Windsor no podía faltar en el discurso de Navidad, y no ha faltado. Antes de su emisión ya estaba dando que hablar el mensaje de Isabel de Inglaterra. El retrato oficial de la soberana británica para anunciar su tradicional discurso de este año, que reconocería “el bache de 2019” en alusión a desacuerdos políticos en el Reino Unido, pero quizás también a algunos desafíos dentro de su propia familia, había desconcertado por la notable ausencia a priori de la familia Sussex. Nunca más lejos de la realidad.

La reina Isabel deseó la Navidad más feliz durante su tradicional saludo televisivo a la nación y a la Commonwealth. Y, cuando unos y otros se encontraban sentados frente a la pantalla de sus televisores y demás dispositivos móviles pendientes de cada palabra, de cada gesto, de cada detalle sin terminar de creerse que la soberana pudiera tener semejante lapsus, una fotografía de su octavo bisnieto, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, vino a darles la razón. La reina Isabel no tiene a todos sus seres queridos en el escritorio por razones de espacio y contenido, pero los tiene a todos en la cabeza y en su corazón. Se refirió al nacimiento de Archie poniendo el acento en que la Navidad descansa en el Nacimiento de otro Niño. La instantánea elegida mostraba el momento en el que la soberana y su marido, el Duque de Edimburgo, conocieron al bebé de los Duques de Sussex mientras los orgullosos papás y la abuela Doria Ragland observaban.

El discurso, producido por la BBC, fue grabado en el salón verde del Castillo de Windsor después de las Elecciones Generales, pero antes de la hospitalización del príncipe Felipe, que fue dado de alta a tiempo de disfrutar en familia la Navidad en Sandringham. La soberana pronunció su discurso frente al citado escritorio, adornado para la ocasión con algunas fotografías de algunos miembros de su familia ante un majestuoso árbol de Navidad como telón de fondo. Una de las imágenes más vistosas de las escogidas muestra a los Duques de Cambridge y a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, montados en una motocicleta con sidecar, una estampa estival que ha sido elegida para la felicitación de Navidad de la familia.

Otras fotografías familiares que se pudieron ver incluían una de Carlos de Inglaterra con la Duquesa de Cornualles, con motivo del 50.º aniversario de la investidura del Heredero como Príncipe de Gales, otra del Duque de Edimburgo y una imagen en blanco y negro del padre de la reina Isabel, el rey George VI, cuando dirigía un mensaje de esperanza y tranquilidad al pueblo británico en 1944. No había ni rastro de los Duques de Sussex ni del pequeño Archie en esa mesa, pero el mensaje de paz de Isabel de Inglaterra no albergaba lugar a dudas y no dejaba opción al desencuentro esta Navidad, como se pudo corroborar con el visionado completo.

Los Duques de Sussex se encuentran en estos momentos a miles de kilómetros de Palacio, pero siempre (demasiadas veces a su pesar) en el epicentro de la noticia. Estos días disfrutaban de un merecido descanso de seis semanas de sus deberes oficiales. Viajaron a los Estados Unidos en algún momento para visitar a la madre de la Duquesa de Sussex, Doria Ragland, para celebrar este tiempo festivo juntos y luego pusieron rumbo a Canadá, su nido de amor. Sus vacaciones se asientan en el precedente establecido por otros miembros de la Familia Real británica, y por tanto cuentan con la total aprobación de la reina Isabel. Del mismo modo, los Duques de Cambridge pasaron en 2012 y 2016 la Navidad en Bucklebury con los padres de la duquesa Catherine, Carole y Michael Middleton, y no en Sandringham. De todas formas la distancia no es el olvido. Aunque algún ser querido no esté a la mesa de la soberana esos días, está siempre en su corazón.