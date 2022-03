Los duques de Sussex hacen una excepción en su retiro temporal

El príncipe Harry y Meghan Markle continúan con su retiro temporal de seis semanas ante la presión mediática que están sufriendo en los últimos tiempos. Los duques de Sussex parece que están consiguiendo su objetivo pues desde los actos del Día del Recuerdo, que acabaron el pasado 10 de noviembre, no les hemos vuelto a ver en público y es posible que no reaparezcan hasta ya comenzado el año 2020 si siguen con sus planes de pasar lejos de la Familia Real británica la Navidad. Sin embargo, durante este tiempo, el hijo de Carlos de Inglaterra y su esposa han hecho una excepción y se han reunido con una afamada publicista de Hollywood para que les ayude con una campaña para recaudar fondos para su nueva organización benéfica.

Aunque la duquesa está alejada de los focos, eso no significa que no esté trabajando y Meghan se ha reunido en Los Ángeles y en secreto con la relaciones públicas y amiga Keleigh Thomas Morgan, según adelanta el Daily Mail, en el lanzamiento de su nueva fundación: The Foundation of The D&D of Sussex. En esos encuentros, ambas estarían planeando la estrategia para recaudar fondos para su nueva entidad así como la hoja de ruta para el próximo año y medio.

Keleigh Thomas Morgan es socia y jefa de operaciones de la costa oeste del gigante de las relaciones públicas Sunshine Sachs, empresa a la que ya recurrió Meghan en su etapa como actriz y que cuenta en su cartera de clientes con artistas de la talla de Leonardo Di Caprio, Natalie Portman, Barbara Streisand o Jennifer López, entre otros. Además, también tiene una amplia experiencia en la gestión de eventos solidarios.

Aunque la Duquesa haya recurrido a una experta, el periódico británico apunta que es la propia Meghan la que está detrás de cada decisión y es la encargada de tomar todas las decisiones, con el respaldo del Príncipe. De momento, los Sussex aún no han iniciado los trámites para establecer la nueva fundación en los Estados Unidos, que aspira a ser una de las organizaciones filantrópicas más grandes del planeta y cuya creación está prevista para el verano de 2020.

Paralelamente a estas reuniones, este lunes, los duques de Sussex quisieron compartir con sus seguidores el trabajo que realiza la organización benéfica de Harry de Inglaterra, Endeavour Fund, que se creó en 2012 para ayudar a los militares que están discapacitados tras su paso por las Fuerzas Armadas.

