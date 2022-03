En medio del huracán, Beatriz de York y Edoardo Mapelli Mozzi reaparecen relajados y sonrientes

Está siendo un otoño difícil para el duque de York y sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, después de que se conociera que el príncipe Andrés se retiraba de la vida pública tras la emisión de una entrevista televisada en la que hablaba de su vinculación con el caso Epstein. Una situación que ha provocado una crisis en la Corona británica como hacía décadas que no se recordaba y que ha puesto en el punto de mira a las hijas de Sarah Ferguson ante el futuro que se las presenta. Especialmente, para la mayor de las hermanas York que anunció el pasado 26 de septiembre su compromiso con Edoardo Mapelli Mozzi con el que tiene intención de casarse en 2020. La pareja sigue con su vida normal y lejos de esconderse ha reaparecido en medio del huracán en Londres.

Beatriz y Edoardo acudieron este martes a un concierto de villancicos en la iglesia de St James, en Londres y en las inmediaciones del templo fueron captados por los fotógrafos con gesto relajado y sonriendo. La nieta de Isabel II eligió para la cita un abrigo de paño en color azul pavo real, botas de caña en ante negro, a juego de un vestido en el mismo tono y cartera de mano. Su prometido apostó por un look informal y cómodo. Horas antes, Sarah Ferguson y sus hijas asistieron, sin el príncipe Andrés, al funeral del financiero Tim Hoare, que se celebró en la iglesia de San Pablo en Knightsbridge.

Estas salidas se producen en pleno escándalo y con la incógnita sobre la fecha concreta de su boda, que quizá podría verse afectada por la decisión del duque de York. El Palacio de Buckingham anunció el compromiso de la Princesa y el millonario de origen italiano hace dos meses y entonces se apuntó a que el enlace se celebraría el año que viene, pero no se especificó el día. Todo indica que la ceremonia será discreta y de perfil bajo ya que, al hecho de que Edoardo es padre de un niño se suma ahora la dimisión de Andrés de Inglaterra.

Además de su boda, Beatriz, al igual que su hermana, se enfrentan a un futuro incierto. Su padre desearía que heredaran sus deberes institucionales y los patronazgos a los que ha renunciado. De momento, ambas asumían un número limitado de actos de representación como el desfile de junio de Trooping the Color, fiestas de jardín y puntuales recepciones nocturnas y a partir de ahora, su presencia pública será similar a la que tenían antes de la dimisión de su padre. Además, están involucradas en sus propias causas benéficas y son patronas de varias entidades como Teenage Cancer Trust, The Big Chance Charitable Trust y The Anti-Salavery Collective.

