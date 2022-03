¿Herederán Beatriz y Eugenia de York los deberes institucionales de su padre?

La retirada de la vida pública del príncipe Andrés sigue despertando muchas incógnitas, especialmente sobre el futuro de sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia de York. Hace casi una semana que el hijo de Isabel II sorprendía al emitir un comunicado en el que anunciaba que dejaba sus tareas como representante de la Corona británica, después de que la BBC emitiera una entrevista suya en la que hablaba de su vinculación con el caso Epstein. Mientras él buscaba este fin de semana consuelo y reflexión en Windsor –donde fue visto dando un paseo a caballo junto a su madre-, el foco se centra ahora en las hijas que tuvo de su matrimonio con Sarah Ferguson y en la posibilidad que las hermanas York se hagan cargo de las causas que abanderaba su padre como miembro de la Familia Real.

Después de que varias empresas y algunas universidades retiraran el apoyo al Duque a raíz de la emisión de la polémica entrevista, se espera que sus hijas asuman algunos de los deberes públicos que tenía su padre. Hasta ahora, las hijas de Sarah Ferguson participaban de un número limitado de actos de representación y solían ser fijas en el desfile de junio de Trooping the Color, en alguna fiesta de jardín y en puntuales recepciones nocturnas. Todo indica que el número de actos será similar a los que hacían antes de la dimisión de su padre, aunque quizá su presencia se requiera en otro tipo de compromisos.

Además, y hasta el momento, una veintena de organizaciones benéficas en las que estaba implicado el duque de York, algunas tan importantes como el English National Ballet, la Royal Philharmonic Orchestra y la London Metropolitan University ya le han dado de lado y otras tantas estarían considerando quitarle el respaldo, según The Sunday Times. Según ha manifestado una fuente al rotativo británico, Andrés de Inglaterra “probablemente tomará muy pronto la decisión de renunciar al patrocinio del resto de entidades benéficas para evitar que sean ellas las que lo hagan”.

La princesa Beatriz, que anunció el pasado septiembre su compromiso matrimonial con el millonario de origen italiano Edoardo Mapelli Mozzi, y la princesa Eugenia ya han estado involucradas en sus propias causas solidarias. Entre otras, las hermanas son patronas del Teenage Cancer Trust, Beatriz cofundó The Big Chance Charitable Trust y Eugenia The Anti-Salavery Collective.

La intervención televisada del duque de York fue considerada un desastre, ya que no abordó “adecuadamente” las acusaciones de las víctimas ni se mostró empático con ellas, lo que le abocó a tomar su decisión de apartarse del foco mediático

