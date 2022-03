Isabel II cancela la fiesta por el 60º cumpleaños del duque de York

La Reina está siendo uno de los grandes apoyos del duque de York en el plano personal, aunque en un intento por rebajar el nivel de exposición de Andrés de Inglaterra tras la polémica por su relación con el financiero Jeffrey Epstein, ha cancelado la fiesta por su 60º cumpleaños, prevista para el 19 de febrero. Además, el príncipe Carlos ya está de vuelta al Reino Unido después de nueve días de viaje oficial, primero por Nueva Zelanda con la duquesa de Cornualles y al final en solitario a las Islas Salomón, y debe ahora hacer frente al asunto que inevitablemente ha copado muchos más titulares en Reino Unido que su gira oceánica: la crisis del duque de York. Según el Daily Mail, el heredero es implacable a la hora de considerar que no debe volver a la vida pública y planea reunirse con él en los próximos días.

VER GALERÍA

Según el diario británico, fue el príncipe de Gales el que convenció a su madre de la necesidad de apartar al duque de York de las labores de representación de la casa real, temiendo que su presencia perjudicase a la monarquía. Además, tanto él como su hijo el duque de Cambridge se opondrían a un eventual regreso en el futuro. De momento, el príncipe Andrés también ha retirado su nombre de los más de 100 patronatos y asociaciones benéficas a las que apoyaba. Esto y mucho más estará sobre la mesa en la reunión que se espera que mantengan con su hermano en los próximos días para afrontar la crisis en persona.

VER GALERÍA

El heredero a la Corona se encontraba de camino a Nueva Zelanda cuando se emitió la entrevista en el programa Newsnight de la BBC Two con la que Andrés de Inglaterra trató sin éxito de zanjar la polémica sobre su relación con Jeffrey Epstein. Lejos de conseguir su objetivo, comenzó un goteo de publicaciones, fotografías y testimonios que ponían en cuestión los argumentos que había utilizado para defenderse de las incisivas preguntas de la periodista Emily Maitlis. Todo ello desembocó en la decisión de retirarse de la via pública a través de un comunicado para no causar problemas al trabajo de la familia real o al de las fundaciones que apoya.

Tras tomar esta difícil decisión, veíamos al príncipe Andrés refugiarse en el cariño de su madre con la que fue a dar un paseo a caballo por los alrededores del Castillo de Windsor. Isabel II no ha dejado de estar al lado de su hijo, pero las circunstancias le han obligado a cancelar la gran fiesta prevista para celebrar el 60º cumpleaños del duque de York que tendrá lugar el 19 de febrero. Según publica el diario Sunday Times, en su lugar, la Reina organizará una pequeña cena familiar.

VER GALERÍA

Mientras tanto, la causa judicial por los presuntos delitos de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, que apareció muerto en su celda el pasado 10 de agoso, sigue su curso. Los abogados de las víctimas del magnate quieren que el príncipe Andrés testifique sobre las actividades del estadounidense. Una de ellas, Virginia Giuffre asegura que el Duque la obligó a tener relaciones íntimas en tres ocasiones entre 1999 y 2002 y aunque ha celebrado su retirada de la vida pública, cree que lo que contó en la entrevista “es solo una verdad a medias”, según ha asegurado su abogada en un comunicado remitido a People. A pesar de que admite que debería haber cortado su relación con Epstein que cuanto tuvo conocimiento de su primera condena, el duque de York negaba conocer a Giuffre y cuestionaba la veracidad de las fotografías en las que aparecía con ella.

Haz click para ver el documental de Isabel II, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!