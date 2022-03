Historia de un éxito: Beatriz de York y las botas que nunca pasan de moda Comprobamos que el modelo 'over the knee', el más seductor del armario, es su mayor aliado cada temporada

En una temporada en la que la pasarela parecía estar gobernadas por los botines de media caña, la que más veces hemos visto en desfiles, Beatriz de York ha demostrado que un diseño atemporal es capaz de competir con el de última tendencia. Este miércoles, la princesa escogía para dar una vuelta por Londres con su prometido, Edoardo Mappelli, unas botas que ya llevó con anterioridad. Pero no hablamos de que llevara el calzado en otro momento del otoño, sino que fueron también sus zapatos del invierno y la primavera pasada. De hecho, fue en Nueva York donde la hija del príncipe Andrés presumía de corte over the knee. El largo que supera la rodilla no solo ha conquistado a la royal británica. También doña Letizia, quien las escogió para un evento en febrero, o Melania Trump son algunas de sus admiradoras, entre las que se encuentran otras mujeres de la realeza y primeras damas.

El modelo -que llevó como broche final de un look nocturno formado por un vestido negro acampanado, chaqueta a tono y medias semitupidas-, es de Stuart Weitzman, una de las firmas de cabecera de la Familia Real británica. Ya que tanto la duquesa de Cambridge como la duquesa de Sussex han lucido diseños de la marca (en el caso de Meghan Markle, hace apenas dos meses, en su tour por África). Las de Beatriz están realizadas en ante y son ajustadas y elásticas, lo que permite que se ajusten a la pierna. El discreto tacón ancho, que suma unos centímetros sin restar comodidad, es perfecto para una jornada apretada, ya que es una bota muy funcional. Con un precio de 631 euros no ha sucumbido a la fiebre que desatan las royals con sus elecciones estilísticas y todavía está disponible en todas las tallas.

Utilizar algo de otra temporada y hacerlo pasar como novedad, es un truco al que la mujer de su primo, Kate Middleton, nos tiene acostumbrados. Pero Beatriz no se queda atrás. Pese a que la princesa las llevó la pasada temporada, estamos ante un diseño básico que resiste el paso del tiempo. Una cualidad que se ve más potenciada gracias al color que escogió, el negro, conocido por ser el infalible del armario. Al ser de corte over the knee -una caña que supera la rodilla-, y de punta redondeada, las botas funcionan con todo tipo de prendas. De hecho, lo que también resulta sorprendente es que siguió a rajatabla las recomendaciones de la firma de calzado, quienes aconsejan combinar el modelo con vestidos cortos cuya falda sea de línea 'A', lo que ella llevó a cabo en ambas ocasiones.

