Los duques de Sussex siguen su propio camino: buscan ayuda en Estados Unidos

Cada día conocemos algún aspecto más de la intimidad de los duques de Sussex, de esa parcela de la vida que no está expuesta al escrutinio público ni a los focos ni a las cámaras. Ya sea en entrevistas o en programas especiales como el documental que ha emitido la cadena de televisión ITV sobre el día a día del príncipe Harry y Meghan Markle, los ciudadanos hemos podido conocerles un poco más de cerca y, sobre todo, descubrir que no todo es un camino de rosas aunque pueda parecerlo, que en ocasiones han sufrido como consecuencia, principalmente, del acoso mediático por parte de determinados medios de comunicación británicos.

La pareja quiere solucionar este problema cuanto antes y, tal y como ha revelado People, se habría puesto manos a la obra. La intención de los duques de Sussex no es tanto seguir la ruta marcada por el Palacio de Buckingham, por la Casa Real británica, sino emprender su propio camino. Así, estarían buscando ayuda fuera de ese entorno, fuera incluso de Reino Unido. Concretamente, se estarían asesorando con abogados, amigos y profesionales de las relaciones públicas de Estados Unidos.

La máxima preocupación de ambos es evitar todo este sufrimiento. Tal y como ha revelado una fuente cercana a la Familia Real británica a People, el príncipe Harry es "consciente del dolor de su esposa y de todos los ataques a los que tiene que hacer frente, y quiere ponerle fin y encontrar una solución a este problema cuanto antes". El nieto de Isabel II de Inglaterra ya lo avanzó de alguna manera durante su intervención en el citado documental.

"Mira, parte de este trabajo, como de cualquier otro trabajo, consiste en mostrar valentía y poner la mejilla en muchas ocasiones. Pero, una vez más, para mí y para mi esposa, hay muchas cosas que duelen, especialmente cuando la mayoría no son verdad", comentó. "Todo lo que queremos hacer es centrarnos en ser reales, en ser las personas que somo y en defender aquello en lo que creemos. No voy a dejarme intimidar para jugar a un juego que mató a mi madre", espetó con rotundidad en clara referencia a lo que sucedió con la recordada Diana de Gales en 1997. Precisamente, esta fuente ha deslizado que el príncipe Harry ve a un elemento, a la prensa sensacionalista británica concretamente, "como el enemigo. Y está tratando de protegerlos a todos. Está haciendo lo que puede", ha aclarado.

Por su parte, la propia Meghan reconocía hace solo unos días al presentador Tom Bradby que la presión mediática ha podido con ella más de una vez. "Cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, es realmente vulnerable, y esto ha supuesto un desafío para mí. Después, cuando tienes a tu bebé... ya sabes... es demasiado para una mujer. Si añades todo esto al hecho de ser madre primeriza y recién casada... (...). No hay mucha gente que me hayan preguntado si estoy bien. Es muy duro y difícil pasar por todo esto entre bastidores, cuando no se ve", comentaba visiblemente emocionada.

