Los problemas de Amalia de Holanda para tomarse un año sabático

Para Amalia de Holanda acaba de terminar un ciclo. Tras superar con éxito los exámenes finales de la educación secundaria y graduarse cum laude en el instituto hristelijk Gymnasium Sorghvliet de La Haya, se ha despedido oficialmente de su vida académica recibiendo esta misma semana el diploma que así lo acredita. La hija mayor de los reyes Máxima y Guillermo de los Países Bajos inicia de esta manera un nuevo capítulo que pasa por tomarse un año sabático antes de continuar con su formación. Su objetivo es “viajar un poco por el mundo, hacer cosas que quizás no pueda hacer en veinte años. Por ejemplo, las prácticas que se llevan a cabo en empresas muy interesantes”. Sin embargo, estos planes de la heredera al trono de los Orange, que llegará a la mayoría de edad en diciembre de este mismo año, podrían truncarse.

Durante el tradicional posado veraniego que hace la Familia Real holandesa desde el palacio Huis ten Bosch para dar comienzo a sus vacaciones estivales, el rey Guillermo explicó que su primogénita está encontrando algunas trabas para organizar estos meses de pausa que se quiere tomar. La crisis sanitaria ha trastocado sus planes puesto que en la actualidad hay restricciones en vigor a la hora de viajar y tampoco es fácil incorporarse al mundo laboral. "Las empresas no saben si se limitarán a trabajar desde casa o no. No tiene sentido hacer unas prácticas si tienes que hacerlas detrás de una pantalla", indicaba en Vorsten el monarca.

A partir del 7 de diciembre, fecha en la que la hija mayor de los Reyes cumple 18 años, tendrá que compaginar sus planes personales y profesionales con un cambio en su papel institucional. Actualmente la princesa Amalia, al igual que el resto de herederos europeos, no tiene agenda oficial propia, pero una vez que llegue a la mayoría de edad se convertirá en miembro del Consejo de Estado. De este modo, afianzará su presencia en actos y en alguna ocasión desempeñará deberes reales tal y como ha explicado Guillermo de Holanda. Con el inicio de esta nueva vuelta al sol estaba previsto que comenzase a percibir un total de 1,6 millones de euros anuales en concepto de gastos de personal y materiales. Menos del 20% de esta cantidad, unos 30.000 euros mensuales, se contabilizaría como ingresos de la Princesa, pero ha decidido prescindir de esta cuantía.

El rumbo de las tres hijas de los Reyes

Una vez que finalice su año sabático se espera que la hija mayor de Máxima y Guillermo de Holanda se matricule en la universidad, aunque también cabe la posibilidad de que reciba antes educación militar tal y como ha hecho, por ejemplo, Elisabeth de Bélgica. Por su parte, sus dos hermanas seguirán en los próximos meses su formación académica. A sus 14 años, la princesa Ariane, que es la pequeña de las tres hermanas, continuará en los Países Bajos mientras que la mediana, Alexia de Holanda, cursará Bachillerato en Gales. A sus 16 años (los cumplió en junio), se instalará en el UWC Atlantic College de Gales, el mismo internado en el que estuvo su padre y donde ahora compartirá aulas con la princesa Leonor. La rutina del centro, en el que vivirán con sus compañeros, pasa por impartir materias de ciencias y letras, desarrollar la creatividad, practicar deporte y participar en diversas actividades de servicio a la comunidad.

Su personalidad, sus aficiones... Así es Amalia de Holanda que cumple 17 años